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Евродепутат назвал важным присутствие Фицо на параде Победы для диалога с РФ

Евродепутат Блага: визит Фицо в Москву на 9 Мая важен для сотрудничества с РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Присутствие премьер-министра Роберта Фицо на параде Победы в Москве является возможностью, в рамках которой можно начать диалог с Россией для нахождения пути к миру, переговорам, сотрудничеству. Об этом 9 мая «Известиям» рассказал евродепутат от Словакии Любош Блага.

«Вы знаете, мы не можем вечно воевать друг с другом. И эта эскалация очень-очень опасна», — сообщил он.

Он также отметил, что у него дома есть трое детей. И он бы не хотел отправлять их на территорию вооруженного конфликта в будущем. Именно поэтому, по его мнению, необходимо добиться деэскалации ситуации на Украине.

«Вот почему присутствие Роберта Фицо, премьер-министра Словакии, здесь, в Москве, очень и очень важно», — рассказал он.

По его мнению, Россия обладает «прекрасными отношениями» с китайцами, индийцами, бразильцами, южноафриканцами, с Африкой, Латинской Америкой, Азией, со всем миром, и даже с США. Он считает, что если кто-то и изолирован, то это Евросоюз.

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Гостями парада на Красной площади стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации. По его окончании президент РФ Владимир Путин на приеме поблагодарил зарубежные делегации за приезд в столицу РФ на торжественные мероприятия.

Словацкое издание Pravda 7 мая сообщило, что специальный самолет правительства Словакии с премьер-министром страны Фицо на борту получил запрет на пролет над территориями Латвии, Литвы и Эстонии для участия словацкой делегации в праздновании Дня Победы в Москве. В МИД Латвии объяснили, что участие в мероприятии Кремля 9 мая несовместимо с основополагающими ценностями Европейского союза.

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