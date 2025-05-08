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Pravda сообщила о запрете трех стран на пролет спецборта Фицо в Россию

Pravda: три страны запретили пролет спецборта правительства Словакии в Россию
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Фото: TASS/Zuma
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Специальный самолет правительства Словакии с премьер-министром страны Робертом Фицо на борту получил запрет на пролет над территориями Латвии, Литвы и Эстонии для участия словацкой делегации в праздновании Дня Победы в Москве. Об этом 7 мая сообщило словацкое издание Pravda.

«Латвийская Республика отклонила полет специального самолета правительства Словакии с премьер-министром Робертом Фицо на борту для празднования окончания Второй мировой войны в Москве по приглашению [президента РФ] Владимира Путина. Это подтвердило министерство иностранных дел Латвийской Республики. По нашим данным, аналогичный шаг предприняли Литва и Эстония», — говорится в издании.

В МИД Латвии объяснили, что участие в мероприятии Кремля 9 мая несовместимо с основополагающими ценностями Европейского союза, поэтому Латвия не предоставит диппролеты для рейсов.

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Власти Эстонии 7 мая запретили использовать воздушное пространство страны для полетов в Москву на 80-летие Победы 9 мая. В заявлении они уточнили, что Эстония не собирается каким-либо образом поддерживать проведение этого мероприятия.

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