Эстония закрыла воздушное пространство для полетов в Москву на парад Победы

Власти Эстонии запретили использовать воздушное пространство страны для полетов в Москву на 80-летие Победы 9 Мая. Об этом 7 мая сообщил портал ERR со ссылкой на заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны.

«Использование воздушного пространства Эстонии для полета в Москву на парад в честь 9 Мая исключено, и Эстония не собирается каким-либо образом поддерживать проведение данного мероприятия», — заявил Цахкна.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на параде в столице будут присутствовать 29 лидеров из приглашенных стран. В Москву приедут главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистан, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, а также Южной Осетии.

Помимо этого сообщалось, что в мероприятии примут участие расчеты из Азербайджана, Вьетнама, Белорусии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.