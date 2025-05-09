Все и каждый: Россия отмечает юбилей Великой Победы

Шествия «Бессмертного полка», автопробеги, концерты и лекции — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне с размахом отметили по всей стране. На улицы вышли сотни тысяч, если не миллионы россиян. Многие старались отмечать День Победы семьями, чтобы все поколения были причастны к этому поистине народному празднику, узнали о том непростом, но героическом времени. Привлекло празднование и большое число иностранных туристов. О том, как страна отмечает День Победы — в материале «Известий».

Как и где прошел «Бессмертный полк»

— Моего прадедушку звали Андрей Филиппович Бекетов. Его призвали в армию в 30 лет, уже в 1941-м он был тяжело ранен, полгода провел в госпитале, и вернулся на фронт. А потом пропал без вести. Мы ничего не знали о его судьбе, пока несколько лет назад не были открыты архивы Минобороны. Оказалось, он погиб в 1943 году, защищая Ленинград, — рассказывает жительница Новосибирска Юлия.

Она — одна тысяч горожан, которые вышли в этот день на шествие «Бессмертного полка». В Новосибирске оно получилось одним из самых массовых. Люди несли портреты своих дедов и прадедов, среди которых и фронтовики, и тыловики.

Участники акции «Бессмертный полк» во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Огнева

— Я пришла с портретом своего деда, который погиб в 1943 году, пропал без вести, — рассказала местная жительница Зоя, утирая подступившие слезы.

Многие пришли целыми семьями, бабушки и дедушки вели за руки внуков.

— Мой сын принимает участие в акции с пяти лет. И очень радостно, что сейчас, после перерыва, мы снова все вместе можем пройти по улице с портретами наших героев в руках, — рассказала еще одна участница шествия, Наталья.

В этом году в традиционном формате провести акцию «Бессмертный полк» решили более чем в 60 регионах страны. Где-то от шествия все же пришлось отказаться по соображениям безопасности, и его провели в онлайн-режиме.

Эстафета торжественных мероприятий началась с городов Дальнего Востока. Шествия «Бессмертного полка» прошли по улицам Благовещенска, Владивостока, Магадана. В Иркутске акцию поддержали рекордные 87 тыс. человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В рабочем поселке Чунский Иркутской области растянули самую длинную в стране георгиевскую ленту — длинной два километра и шириной 4,5 метра. Ленту изготовили местные швеи. В мероприятии поучаствовали около 3,5 тысяч местных жителей, рассказал глава поселка Николай Хрычов.

— Лента растянута. Шикарная погода, праздничное настроение. Словами не передать те чувства, которые сегодня испытывают все участники этого мероприятия, — сказал он.

«Гордость за страну, и тех, кто нас тогда защищал»

В Екатеринбурге в параде Победы и акции «Бессмертный полк» приняло участие более 100 тыс. человек. Особое внимание уделили, конечно, ветеранам. Благодарные горожане сразу после парада обступили их, чтобы поздравить и выразить свою благодарность.

— Работала в колхозе, мне было десять лет. Очень тяжело было, кушать нечего. Овец колхозных пасла. Картошку пололи, морковку, все руками, — поделилась воспоминаниями ветеран Нина Окулова.

В «Бессмертном полку» по городу прошли тысячи жителей с фотографиями своих родных — участников не только Великой Отечественной, но и других конфликтов.

В 2025 году по всей России отмечают 80 лет Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Это один из самых важных праздников в истории страны. Во всех городах России проводятся тематические мероприятия и памятные акции. Так, в Севастополе волонтеры в рамках патриотической акции «Свеча Победы» выложили надпись «80 лет Победе» в Гагаринском парке. Как еще чтили память воинов — в галерее «Известий» Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Первыми День Победы начали встречать жители Дальнего Востока. Во Владивостоке на юбилейном параде показали боевые машины пехоты Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Важной частью праздника стало возложение цветов и венков к Вечному огню в разных городах страны. В Севастополе на праздник приходили семьями, вместе с дедами и правнуками Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Память павших героев почтили в Севастополе главнокомандующий Черноморским флотом Сергей Пинчук и губернатор Севастополя Михаил Развожаев Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Традиционно во многих регионах прошла акция «Бессмертный полк». В 2025 году жители Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и некоторых других городов снова пронесли по улицам портреты ветеранов Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Участники акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов Творческие коллективы приготовили на 9 Мая танцевальные номера, посмотреть на которые можно было на центральных площадях городов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ангелина Васенина В юбилейной программе принимали участие как действующие военнослужащие, так и курсанты профильных учебных заведений Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Огнева Традиционно парады начинались с торжественной речи и минуты молчания, за которыми следовали проход пеших колонн и проезд военной техники Фото: Министерство обороны РФ Гостями торжественных мероприятий стали ветераны из всех регионов и участники военных событий прошлых лет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Рустам Солтукиев В завершение парадов военные скандировали «Ура!» и поздравляли с юбилеем Победы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Зенина Для дагестанского Каспийска парад 2025 года стал одним из самых зрелищных, участие в нем принял и командующий Каспийской флотилией Олег Зверев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Рамазан Рашидов Главный парад на Красной площади открыла знаменная группа со штандартами 10 фронтов завершающего периода Великой Отечественной Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Трансляцию торжественного мероприятия можно было посмотреть на больших экранах во многих районах столицы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова Демонстрация военной техники на Красной площади в 2025 году включала новые колесные самоходные артиллерийские установки 2С44 «Гиацинт К» и 2С43 «Мальва», а также беспилотники — дальние «Герани» и «Гарпии», разведывательные «Орланы» и дроны-камикадзе «Ланцет» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В завершение парада главы государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина Таким образом Владимир Путин и руководители зарубежных государств, приехавших на Парад Победы, почтили память советских воинов, освободивших Родину и Европу от нацизма Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Мой папа — ветеран-афганец, все его медали — заслуженные. И родной брат — участник специальной военной операции на Украине, сейчас он приехал домой на реабилитацию. У нас в руках портрет бабушки, она 1922 года рождения, восстанавливала железнодорожные пути во время войны, была в окружении под Курском, — рассказала одна из участниц шествия.

Олеся Степанова принесла портрет своего дедушки Ивана Андреевича Тарасенко. В годы войны он служил в кавалерийских войсках, дошел до Будапешта.

— Он был тяжело ранен в ноябре 1944 года. Осколок так и остался у него в голове, он с ним жил. Я очень горжусь дедушкой, — рассказала она. — Такая гордость сегодня за страну, за тех, кто нас тогда защищал, и кто сейчас защищает. Благодарность и низкий поклон.

В Москве «Бессмертный полк» проходил онлайн, но стихийное шествие все равно образовалось — уже в утра в городе там и тут можно было увидеть людей с портретами своих родственников-ветеранов, в какой-то момент они сорганизовались и под крики «Ура!» прошлись от станции метро «Чеховская» до «Охотного ряда».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Обстановка с центре города была праздничная. Огромное количество людей собралось на улицах, прилегающих к Красной площади. Среди них было много иностранных туристов, особенно из Китая, которые хотели увидеть как и весь парад, так и подразделения Народно-освободительной армии Китая, которые приняли в нем участие.

И хоть пройти на Красную площадь в этот день удалось немногим — только обладателям специальных приглашений — по соцсетям разлетелись сотни сделанных иностранцами роликов, наполненных доброжелательной, праздничной атмосферой. Например, гостей из КНР поразила вежливость российских правоохранителей, а еще - тот факт, что некоторые из них (это были сотрудники туристической полиции) даже смогли пообщаться с ними на китайском языке.

Где пройдет праздничный салют 9 мая

Кроме шествий «Бессмертного полка» жителей регионов ждали и другие праздничные мероприятия — выставки военной техники и ретро-транспорта, концерты и полевая кухня. Например, в Ленинградской области для всех желающих устроили мастер-класс по танцам, популярным почти век назад. Также люди могли пообщаться с собаками-спасателями.

По улицам Ставрополя проехала колонна автопробега «Марш Победы», состоящая из сотни машин. На специальных платформах артисты разыгрывали сцены военных лет.

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Севастополе Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Мы взяли детей, флаги и поехали, — рассказала местная жительница Мария. — Было здорово: музыка, много машин, все радуются, сигналят. Дети остались в полном восторге.

В стороне от празднования Дня Победы не остались даже небольшие населенные пункты. Так, в поселке Васильево Зеленодольского района местные жители устроили не просто автопробег, а постарались украсить автомобили в соответствии с тематикой праздника. Одни водители затянули машины маскировочной сеткой, другие написали на кузове лозунги военных лет, третьи нарисовали на капоте Георгиевскую ленту.

— Мы с супругой были удивлены, с какой фантазией молодежь подошла к этому делу. Было много участников, и каждый постарался, потратил время, — рассказал «Известиям» местный житель Сергей.

В городских парках столицы в День Победы проходит более полутора тысяч праздничных мероприятий, среди которых театрализованные представления, квесты, лекции и концерты. Например, можно прослушать аудиоспектакль «Победное письмо» — трогательный рассказ о том, как москвичи в 1945 году встречали День Победы.

Во многих городах вечером запланирован праздничный салют. Их проведут в столице, городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов. Залпы дадут в 22:00.