На Красной площади 9 мая состоялось, безусловно, главное событие 2025 года — торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы принять участие в этом мероприятии, в РФ прибыли почти три десятка иностранных лидеров, а военные расчеты из 13 стран прошли бок о бок с российскими бойцами. Потомки героев-победителей всегда будут помнить уроки Второй мировой войны и не допустят искажения истории, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в своем выступлении, посвященном 9 мая. О том, кто прилетел в российскую столицу на празднование юбилея Победы и какая техника появилась на главной площади страны впервые — в материале «Известий».

Кто из иностранных лидеров приехал в Москву на День Победы

9 мая на Красной площади состоялся военный парад — центральное событие праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вся Москва к этому дню была украшена патриотической символикой, на улицах можно было встретить много людей в военной форме, многие с гордостью несли портреты родственников-героев.

Владимир Путин всегда уделял этой дате особое внимание: на встречах с зарубежными коллегами он часто говорил о важности сохранения исторической памяти и лично приглашал гостей в Москву на Парад Победы.

Президент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, 9 мая 2025 года Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Сергей Бобылев



— Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей. Наш долг — отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории Русскими солдатами. Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей, — заявил президент во время своего выступления на параде.

Важность и масштаб события собрали на Параде Победы 27 глав иностранных государств. Общая история и желание принять участие в чествовании подвига советского народа, освободившего мир от нацизма, оказались важнее мнимой изоляции России. В этот день на президентской трибуне собрались лидеры из Африки, Латинской Америки, Азии, постсоветского пространства.

Некоторым лидерам стран Европы — например, президенту Сербии Александру Вучичу и премьер-министру Словакии Роберту Фицо — и вовсе пришлось преодолеть немало препятствий, чтобы оказаться в этот день на Красной площади. Страны Прибалтики запретили их бортам пролетать над своей территорией, и команды политиков были вынуждены искать другие маршруты. Александр Вучич сразу по прилету в российскую столицу записал видеообращение прямо с Красной площади: он заявил, что ему безразлична реакция других государств на его визит в Россию.

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным перед военным парадом, 9 мая 2025 года Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Даничев

Владимир Путин во время праздничного приема в Кремле по случаю 80-летия Победы поблагодарил иностранных коллег за приезд в Москву: в Грановитой палате главы государств подняли тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание стран и народов. Как ранее подсчитали «Известия», в странах, чьи лидеры в эти дни прибыли в РФ, проживает почти половина населения Земли.

— Надо признать, Москва взяла на себя большую ответственность перед иностранными гостями и собственным населением. Провести всё без происшествий на фоне непростого времени — это не просто дело принципа, но и миссия оправдать оказанное России доверие, — считает аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

Как на параде обеспечивалась безопасность участников

Откровенно говоря, в этот день журналисты и гости ждали установления какого-то усиленного режима безопасности на фоне недавних высказываний властей Украины: накануне юбилейной даты Зеленский откровенно заявил, что "не гарантирует безопасность" представителям других стран, которые планируют посетить Москву в День Победы. Более того, ранее Киев отверг и инициативу российского лидера о перемирии с 8 мая до 00:00 мск 11 мая. В День Победы российское Минобороны сообщило, что за время действия объявленного режима прекращения боевых действий Украина нарушила его 5 026 раз, а также предприняла четыре попытки прорыва через границу РФ в Курской и Белгородской областях.

Слева направо: президент Киргизии Садыр Жапаров, ветеран ВОВ Евгений Знаменский, председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, ветеран ВОВ Иван Мартынушкин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Сергей Гунеев

Впрочем, никакие действия противника не смогли повлиять на атмосферу торжества - настолько яркой и праздничной она была. Каждому, кто 9 мая наблюдал за парадом на Красной площади, организаторы подготовили подарки — рюкзаки с сувенирами: армейским биноклем, пилоткой, настольной игрой «Штурм Берлина», книгой Твардовского «Василий Теркин» и копией газетного номера от 9 мая 1945-го с сообщением о капитуляции Германии, который все с интересом читали и обсуждали в ожидании торжества.

Выступая перед началом парада, Владимир Путин заявил: Россия всегда будет хранить память о тех триумфальных исторических событиях.

— Как наследники победителей отмечаем праздник 9 Мая как родной, как самый главный для страны, для всего народа, для каждой семьи, для каждого из нас. Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество, — подчеркнул он.



Именно Владимир Путин, как Верховный главнокомандующий, открыл парад. По правую руку от него находился председатель КНР Си Цзиньпин. Здесь же, на центральной трибуне разместились и главные гости этого торжества — ветераны войны. Например, участник обороны Москвы, артиллерист-разведчик Евгений Знаменский и освободитель Освенцима Иван Мартынушкин. Оба участвовали и в самом первом параде Победы — 24 июня 1945-го.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перед началом шествия Владимир Путин и Си Цзиньпин пообщались с Евгением Знаменским. Грудь ветерана усыпана наградами: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». В 1945 году он освобождал Берлин и был одним из тех, кто оставил надпись на здании Рейхстага. Написал: «Знаменский, Серпухов».

Теперь по темно-серой брусчатке Красной площади, по которой тогда, 80 лет назад, шли солдаты, победившие в страшной войне, промаршировали более 11,5 тыс. военнослужащих российской армии — под теми же знаменами, что и их предки-победители. С ними бок о бок прошли парадные расчеты из еще 13 стран. Колонна иностранных военнослужащих началась с представителей ВС Азербайджана, за которым прошли солдаты почти всех стран СНГ. Также в параде приняли участие военные из Вьетнама, Египта, Китая, Лаоса, Монголии и Мьянмы.



— Планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о поистине железное единство страны. Героизм народа был массовым, все республики несли общую, тяжелую ношу войны. Огромным был вклад жителей Средней Азии и Закавказья. Отсюда бесперебойно шли эшелоны со всем, в чем нуждался фронт. Здесь размещались госпитали и нашли свой второй дом сотни тысяч эвакуированных людей. С ними делились кровом, хлебом, сердечным теплом. Мы чтим каждого ветерана Великой Отечественной войны, склоняем головы перед памятью всех, кто отдал свою жизнь за Победу, — подчеркнул Владимир Путин.

Многоцелевые истребители Су-35С и многоцелевые истребители МиГ-29 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

После парада Победы глава государства и его гости — лидеры зарубежных стран почтили память советских воинов и возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Поскольку в церемонии участвует три десятка человек, для возложения подготовили специальный венок — шириной с подножие мемориала, переплетенный алыми и георгиевскими лентами. Под размеренный стук метронома участники церемонии, склонив головы, почтили память отдавших жизнь за защиту Родины минутой молчания.

— Сегодняшний парад, конечно, соответствует уровню великой даты. И атмосфера, и все вокруг. Важно сохранить эту память и передавать ее поколениям. Поэтому нужно на такие мероприятия приводить и своих детей. И важно не забывать, что мы — народ-победитель, — сказал «Известиям» вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Кто прошел в строю Парада Победы в 2025 году

Ровно в 10 часов утра на Красную площадь внесли государственный флаг России и боевое знамя 150-й Идрицкой стрелковой дивизии — именно оно было водружено над поверженным Берлином в 1945 году и стало одним из символов Победы. Командовавший парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков доложил главе Минобороны Андрею Белоусову о готовности. Министр объехал парадные расчеты и поприветствовал участников торжественной церемонии.



По традиции открыли торжественное шествие барабанщики — воспитанники Московского военно-музыкального училища. За ними прошли знаменные группы в сопровождении почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Следом по площади промаршировали знаменные группы со штандартами десяти фронтов заключительного этапа войны и 45-ю знаменами прославленных воинских частей. За ними прошли пехотинцы с винтовками Мосина, летчики, военные моряки, саперы, разведчики, пограничники в форме военных лет, парадные расчет Кубанского казачьего войска, а также Федеральной службы охраны в форме кавалеристов военных лет.

Слева направо: главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков и министр обороны РФ Андрей Белоусов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков



Мимо трибун торжественным маршем прошли и юные участники парада: воспитанники Московского и Тверского суворовских училищ, Санкт-Петербургского Нахимовского училища, Кронштадтского военно-морского кадетского корпуса, Юнармии. Под знаменами боевых частей промаршировали парадные расчеты участников специальной военной операции. В их составе было 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.



Затем по площади прошли слушатели Общевойсковой академии ВС РФ, все они — участники спецоперации. За ними промаршировали курсанты Военного университета Минобороны, Академии материально-технического обеспечения, Михайловской военной артиллерийской академии, военнослужащие-женщины.



Торжественным маршем прошли парадные расчеты воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных войск стратегического назначения, воздушно-десантных войск, погранслужбы ФСБ, инженерных войск, а также войск радиационной, химической и биологической защиты, железнодорожных войск, военной полиции, МЧС и Росгвардии.

Завершили пешую часть парада по традиции кремлевские курсанты — представители Московского высшего общевойскового командного училища.

Прохождение механизированной колонны открыли легендарные танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки Су-100. За ними — бронеавтомобили «Тигр-М», бронированные защищенные автомобили специального назначения, защищенные санитарные автомобили «Линза».

Танки Т-34-85 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков



Впервые на Красной площади были представлены боевые разведывательные машины БРМ-1К. За ними проследовала колонна БМП-2М с боевым модулем «Бережок», следом БМП-3, а также перспективные боевые машины пехоты «Курганец», которые сейчас находятся на испытаниях.

За боевыми машинами на площадь выехали танки Т-72Б3М, газотурбинные Т-80БВМ, новейшие Т-90М «Прорыв» и колонна 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С».



На параде впервые были продемонстрированы новейшие 152-мм артиллерийские системы «Гиацинт-К» и «Мальва», а также РСЗО «Торнадо-С» и ТОС-2 «Тосочка». За ними прошли ракетные комплексы «Искандер-М».

Также впервые по Красной площади прошла колонна войск беспилотных систем. Зрители могли увидеть такие аппараты, как «Орлан-10», «Орлан-30», Zala, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань». За ними проследовала колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», а также техника Воздушно-десантных войск — БМД-4 и БТР-МДМ «Ракушка».

Колонна Ракетных войск стратегического назначения состояла из ракетных комплексов «Ярс». Замыкали парадный строй перспективные колесные бронетранспортеры на платформе «Бумеранг» со знаменами видов Вооруженных сил.

Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем



После прохождения колонн техники над Красной площадью пролетели пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29, а также штурмовики Су-25, раскрасившие небо в цвета российского флага.



— Большая часть представленной техники прошла проверку в боевых условиях, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин. — Танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты, бронеавтомобили — все они побывали на линии боевого соприкосновения. Интерес представляют и перспективные образцы, которые еще испытываются. БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг» сделаны так, что у них можно менять боевые модули. Платформа остается одна и та же, а модуль можно поставить с 30-мм пушкой, 57-мм пушкой и так далее.

Подобные машины, отметил эксперт, можно снарядить для выполнения задач в любом регионе - как нашей страны, так и планеты в целом.