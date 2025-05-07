Далекие близкие: как искать пропавших в Великую Отечественную родственников
В последние годы благодаря современным технологиям и работе архивистов обычным пользователям стали доступны миллионы документов военных лет. Это существенно упростило поиск сведений о тех членах семьи, которые до сих пор считаются без вести пропавшими со времен Великой Отечественной или информация о которых была утеряна. Те, у кого уже есть основные данные, теперь смогут узнать подробнее о боевом пути своих родственников. Кроме того, информацию по-прежнему предоставляют и в самих архивах. Всё это в итоге — не просто записи в базе данных, а живые судьбы, память и важный способ выразить благодарность. «Известия» рассказывают, как искать данные о месте захоронения воинов ВОВ и что необходимо знать.
С чего начать поиски пропавших на войне близких
Чтобы начать поиск, необходимо собрать максимально возможное количество сведений. Главное — знать фамилию, имя, отчество и год рождения родственника, погибшего или пропавшего без вести. Для более глубокого поиска могут понадобиться подробности, такие как место рождения, ФИО мамы, жены и место призыва. Полезными могут оказаться и сведения о наградах.
— В наградных листах указано описание подвига и какую награду боец получил за этот подвиг. Соответственно, если он погиб, то там иногда указывается место захоронения, — заявил в разговоре с «Известиями» кандидат исторических наук, директор Научно-исследовательского центра региональной истории Волгоградской государственной академии последипломного образования Дмитрий Белов.
Если же близкий является офицером, то необходимо указать звание и наименование училища, в котором он обучался, на каждого офицера заводили личное дело, добавил Белов. В случае если ваш родственник — рядовой или сержант, то шансов найти информацию меньше, однако он может быть в списках тех, кто получал денежное довольствие. Всё имеет ценность, и в архиве могут поднять соответствующие документы, уверен историк.
Кроме того, если сохранились письма, то с помощью номера полевой почтовой станции на штемпеле конверта можно установить номер дивизии и полка. Датирование и местоположение писем могут дать дополнительную информацию, имеющую большую ценность.
Интернет-ресурсы с данными о бойцах ВОВ
Один из самых быстрых и доступных способов поиска родных — обобщенный банк данных «Мемориал», созданный по инициативе Министерства обороны Российской Федерации в 2007 году. Здесь можно найти первичные места захоронений более 5 млн солдат и офицеров, воевавших в годы Великой Отечественной войны. В общей сложности база содержит около 17 млн электронных копий документов о потерях и 20 млн именных записей о потерях Красной армии в годы войны.
Узнать судьбу родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, ознакомиться с подлинными архивными документами и получить сведения о награждениях также можно с помощью базы данных «Память народа». Здесь собраны оригинальные архивные материалы, содержащие информацию об участниках и ходе войны. Сайт также создан и работает под эгидой Минобороны.
Отдельные документы, архивные материалы и мемуары — например, если захочется узнать подробнее о боевом пути предка, — можно найти на военно-историческом ресурсе «Милитера».
В каких архивах искать информацию о бойцах ВОВ
Важный источник информации — Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, где хранятся документы Российской и Советской армии с 1941 года по настоящее время. В крупнейшем архиве находится около 9 млн дел, относящихся к периоду Великой Отечественной войны. К запросу рекомендуется приложить все документы, которые у вас есть, чтобы специалисты смогли быстро найти необходимые документы.
Кроме того, получить нужные сведения можно с помощью Федерального архивного агентства (Росархива), на сайте которого представлена подробная информация по поиску родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне.
Еще один полезный источник — Центр розыска и информации Российского Красного Креста (ЦРИ РКК), располагающий уникальными архивами, включающими картотеки эвакуированных, воспитанников детских домов, перемещенных лиц и регистрационную картотеку, которая ведется с момента основания Центра. Всего в архиве содержится около 15 млн документов.
Что делать с ошибками в военных документах
В преддверии 9 Мая интерес к поиску родственников, погибших во времена Великой Отечественной войны, повышается. Это можно наблюдать по работе открытых баз данных (ОБД) по участникам Великой Отечественной войны, которые стабильно «зависают» накануне майских праздников, рассказали «Известиям» в Центре генеалогических исследований.
— По местам службы родственника, которые, как правило, удается установить в ходе работы с ОБД, мы проводим поиск по документам этих воинских частей, изучаем журналы боевых действий, что позволяет установить места сражений, в которых принимал участие родственник заказчика, — заявили в пресс-службе центра.
Бывает, что таким образом получается с точностью до дня восстановить боевой путь и даже место гибели бойца, считавшегося пропавшим без вести, например, из-за ошибок при заполнении документов.
Часто в годы войны в бумагах могли неверно записать фамилию, имя или отчество бойца, из-за чего в дальнейшем сложно установить его судьбу. Для того чтобы уточнить данные, следует использовать разные методы набора слов. Например, вручную обработать все варианты фамилий, имен и отчеств, которые отличаются на одну-две буквы от той того, что вы ищете, рекомендуют эксперты. Впрочем, некоторые современные базы закладывают эту вероятность изначально.
— Когда вы будете искать, например, Кирилловича, то она найдет в том числе фамилии и с одной «л», и с двумя. В самых разных вариантах. Плюс-минус одна-две гласные или одна-две буквы, — отмечает историк Белов.
Как правило, граждане, которых интересуют боевые подвиги предков, сначала обращаются к тематическим базам данных. Если самостоятельные поиски не дают нужного результата, помочь могут книги памяти, справочники и военные карты. Также существуют различные организации, осуществляющие генеалогические исследования на платной основе, и тематические форумы, где можно попросить о подсказке более опытных людей.