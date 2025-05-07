Далекие близкие: как искать пропавших в Великую Отечественную родственников

В последние годы благодаря современным технологиям и работе архивистов обычным пользователям стали доступны миллионы документов военных лет. Это существенно упростило поиск сведений о тех членах семьи, которые до сих пор считаются без вести пропавшими со времен Великой Отечественной или информация о которых была утеряна . Те, у кого уже есть основные данные, теперь смогут узнать подробнее о боевом пути своих родственников. Кроме того, информацию по-прежнему предоставляют и в самих архивах. Всё это в итоге — не просто записи в базе данных, а живые судьбы, память и важный способ выразить благодарность. «Известия» рассказывают, как искать данные о месте захоронения воинов ВОВ и что необходимо знать.

С чего начать поиски пропавших на войне близких

Чтобы начать поиск, необходимо собрать максимально возможное количество сведений. Главное — знать фамилию, имя, отчество и год рождения родственника, погибшего или пропавшего без вести. Для более глубокого поиска могут понадобиться подробности, такие как место рождения, ФИО мамы, жены и место призыва. Полезными могут оказаться и сведения о наградах.

— В наградных листах указано описание подвига и какую награду боец получил за этот подвиг. Соответственно, если он погиб, то там иногда указывается место захоронения, — заявил в разговоре с «Известиями» кандидат исторических наук, директор Научно-исследовательского центра региональной истории Волгоградской государственной академии последипломного образования Дмитрий Белов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Если же близкий является офицером, то необходимо указать звание и наименование училища, в котором он обучался, на каждого офицера заводили личное дело, добавил Белов. В случае если ваш родственник — рядовой или сержант, то шансов найти информацию меньше, однако он может быть в списках тех, кто получал денежное довольствие. Всё имеет ценность, и в архиве могут поднять соответствующие документы , уверен историк.

Кроме того, если сохранились письма, то с помощью номера полевой почтовой станции на штемпеле конверта можно установить номер дивизии и полка. Датирование и местоположение писем могут дать дополнительную информацию, имеющую большую ценность.

Интернет-ресурсы с данными о бойцах ВОВ

Один из самых быстрых и доступных способов поиска родных — обобщенный банк данных «Мемориал», созданный по инициативе Министерства обороны Российской Федерации в 2007 году. Здесь можно найти первичные места захоронений более 5 млн солдат и офицеров, воевавших в годы Великой Отечественной войны. В общей сложности база содержит около 17 млн электронных копий документов о потерях и 20 млн именных записей о потерях Красной армии в годы войны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Узнать судьбу родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, ознакомиться с подлинными архивными документами и получить сведения о награждениях также можно с помощью базы данных «Память народа». Здесь собраны оригинальные архивные материалы, содержащие информацию об участниках и ходе войны. Сайт также создан и работает под эгидой Минобороны.

Отдельные документы, архивные материалы и мемуары — например, если захочется узнать подробнее о боевом пути предка, — можно найти на военно-историческом ресурсе «Милитера».

В каких архивах искать информацию о бойцах ВОВ

Важный источник информации — Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, где хранятся документы Российской и Советской армии с 1941 года по настоящее время . В крупнейшем архиве находится около 9 млн дел, относящихся к периоду Великой Отечественной войны. К запросу рекомендуется приложить все документы, которые у вас есть, чтобы специалисты смогли быстро найти необходимые документы.

Кроме того, получить нужные сведения можно с помощью Федерального архивного агентства (Росархива), на сайте которого представлена подробная информация по поиску родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Еще один полезный источник — Центр розыска и информации Российского Красного Креста (ЦРИ РКК), располагающий уникальными архивами, включающими картотеки эвакуированных, воспитанников детских домов, перемещенных лиц и регистрационную картотеку, которая ведется с момента основания Центра. Всего в архиве содержится около 15 млн документов.

Что делать с ошибками в военных документах

В преддверии 9 Мая интерес к поиску родственников, погибших во времена Великой Отечественной войны , повышается. Это можно наблюдать по работе открытых баз данных (ОБД) по участникам Великой Отечественной войны, которые стабильно «зависают» накануне майских праздников, рассказали «Известиям» в Центре генеалогических исследований.

— По местам службы родственника, которые, как правило, удается установить в ходе работы с ОБД, мы проводим поиск по документам этих воинских частей, изучаем журналы боевых действий, что позволяет установить места сражений, в которых принимал участие родственник заказчика, — заявили в пресс-службе центра.

Бывает, что таким образом получается с точностью до дня восстановить боевой путь и даже место гибели бойца, считавшегося пропавшим без вести, например, из-за ошибок при заполнении документов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Часто в годы войны в бумагах могли неверно записать фамилию, имя или отчество бойца, из-за чего в дальнейшем сложно установить его судьбу. Для того чтобы уточнить данные, следует использовать разные методы набора слов. Например, вручную обработать все варианты фамилий, имен и отчеств, которые отличаются на одну-две буквы от той того, что вы ищете , рекомендуют эксперты. Впрочем, некоторые современные базы закладывают эту вероятность изначально.

— Когда вы будете искать, например, Кирилловича, то она найдет в том числе фамилии и с одной «л», и с двумя. В самых разных вариантах. Плюс-минус одна-две гласные или одна-две буквы, — отмечает историк Белов.

Как правило, граждане, которых интересуют боевые подвиги предков, сначала обращаются к тематическим базам данных. Если самостоятельные поиски не дают нужного результата, помочь могут книги памяти, справочники и военные карты. Также существуют различные организации, осуществляющие генеалогические исследования на платной основе, и тематические форумы, где можно попросить о подсказке более опытных людей.