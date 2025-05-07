80-летие Победы: главное о 9 Мая — самом долгожданном празднике года

В 2025 году исполняется 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Это особенный праздник для россиян и жителей ряда других стран, чьи предки сражались с фашистскими захватчиками. По случаю юбилейной годовщины Дня Победы ожидаются массовые мероприятия, в Москву приедет 29 лидеров иностранных государств. Во всех городах страны будут проходить выставки, концерты, кинопоказы и многое другое. Подробнее о подготовке ко Дню Победы и мероприятиях в честь праздника — в материале «Известий».

День Победы — главный праздник 2025 года

Праздник 9 Мая — крайне важный день для россиян и жителей многих стран мира. Он символизирует победу над фашизмом и нацизмом, угрожавшим каждой семье, в войне, которая стала самой кровопролитной и разрушительной в истории человечества.

Память о Великой Отечественной войне и тех, кто отдал свои жизни, защищая Отечество, является неотъемлемой частью истории нашей страны. Немаловажно и то, что спустя 80 лет некоторые участники боевых событий еще живы, а их дети и внуки составляют большую часть населения России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Особую роль Дня Победы не раз подчеркивал президент России Владимир Путин: «Те, кто воевал во время Великой Отечественной войны, отдавал свои жизни за нашу страну, за нашу Родину, за сегодняшний день, за то, чтобы она сохранилась как таковая, чтобы появлялись новые и новые поколения в нашей стране, они совершили подвиг. Но они совершают его до сих пор, даже те, которые погибли, защищая Отечество. Почему? Потому что память об их подвиге составляет одно из сутевых начал всего нашего многонационального народа. Это в значительной степени и есть Россия, потому что историческая память о том, что было в прошлом, что есть сейчас настраивает нас на то, что может и должно быть в будущем. Только понимая, какой ценой достался нам наш сегодняшний и наш завтрашний день, только понимая, какой ценой и что сделали наши предки, наши отцы, дедушки, прадедушки даже, бабушки, защищая Родину, только понимая, какой ценой это было сделано, можно понять, кто мы такие, откуда мы пришли, что есть наша страна. И только в этом случае можно правильно определить будущее и приоритеты наших действий на сегодня, среднесрочную и на более отдаленную перспективу».

О важности праздника говорят и многие политические деятели как в России, так и за рубежом. По словам политического аналитика, председателя общественного совета «За свободную Родину!» Игоря Тулянцева: «<...> Победа, которую завоевал наш народ, не пылится в архивах. Она живет в нас — как ориентир, как моральный компас, как обязанность. <...> В этой победе — и кровь, и боль, и правда всего нашего народа. И это не лозунг — это память, которую мы не имеем права превращать в формальность».

Как Россия готовится к 80-летию Великой Победы

Подготовка к празднованию Дня Победы всегда начинается заранее. В городах по всей стране украшают улицы, готовят стенды и массовые мероприятия, проводят акции. Важной частью подготовки к 9 Мая, конечно, становятся репетиции Парада Победы. В 2025 году генеральная репетиция запланирована на утро 7 мая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Москва. На центральных улицах и площадях столице к юбилею Победы установили более 4 тыс. декоративных конструкций, флагов, фотозон и стендов о героях Великой Отечественной войны. В популярных локациях раздают Георгиевские ленты и буклеты об исторических личностях, в честь которых названы улицы. Кроме того, каждый может подписать открытку ветерану, тем самым поздравить его с праздником и поблагодарить за подвиг.

В преддверии 9 Мая более 10 тыс. школьников и студентов участвуют в мемориально-патронатных акциях, творческих проектах и поисковых экспедициях. Так, участники акции «Хранители истории» под руководством педагогов приводят в порядок мемориальные объекты, изучают архивные материалы, создают экскурсионные программы и посещают тематические выставки.

Санкт-Петербург. В Северной столице также приводят в порядок территории у памятников Великой Отечественной войны. В год 80-летия Победы центральной площадкой стало Пискаревское мемориальное кладбище. В его уборке участвовали не только горожане и волонтеры, но и губернатор Александр Беглов и спикер парламента Александр Бельский.

Справка «Известий» Пискаревское кладбище — крупнейший в мире мемориальный комплекс, посвященный жертвам Великой Отечественной войны. В братских могилах там покоятся 420 тысяч мирных жителей блокадного Ленинграда, которые умерли от холода, голода, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов, защищавших город.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/телеканал «78»

Новосибирск. В столице Сибири подготовили показы фильмов, распланирована концертная программа. Специально для Новосибирска композитор Олег Влади, написавший песни для многих российских звезд (Сергей Лазарев, Николай Басков, Филипп Киркоров, Митя Фомин), создал песню «Молитва». Также проходят репетиции парада, последняя из которых состоится вечером 7 мая.

Во Владивостоке также активно готовятся к запланированным на 9 Мая мероприятиям. Брендируют сцену, устанавливают инсталляцию «Журавли», привезли трофейную технику, доставленную из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Идет также подготовка к различным мастер-классам, выставке ретро-автомобилей и многому другому.

В Сочи в рамках подготовки ко Дню Победы благоустроили и отремонтировали большинство памятников военной истории. В частности, на улице Клубничная уже завершается реставрация монумента Братская могила советских воинов. Там также благоустроили прилегающую территорию, сделали новые ограждения и удобный проход.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

ДНР. В Донецкой Народной Республике активисты «Народной Дружины» готовят масштабный автопробег, приуроченный к 80-й годовщине Великой Победы, а также шествие с портретами героев Республики. Молодежь, а также активисты «Народной Дружины» поздравят с праздником ветеранов и привезут им подарки. В рамках проекта «Зеленый Донбасс» к 9 Мая привели в порядок более 600 памятников.

Запорожская область. По словам губернатора Евгения Балицккого, в регионе были восстановлены почти все памятники, работы продолжаются. Организаторам активно помогают местные жители, волонтеры и молодежные организации.

Напомним, Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества, отдав таким образом дань уважения всем, кто когда-либо сражался или в данный момент сражается за Родину. Символом 80-летия Победы была выбрана установленная в Волгограде скульптура Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее о выборе этого памятника «Известиям» рассказал народный артист России Владимир Машков: «„Родина-мать зовет!“ — это образ, призывающий своих сыновей и дочерей на битву с врагом. Памятник стал символом несокрушимости духа нашего народа. И этот образ, безусловно, объединяет нас, людей разных вероисповеданий, разных национальностей, но каждый найдет в нем что-то свое, свою гордость, свою память, свою благодарность и свою победу, нашу победу».

Юбилейная символика включает цифру «80», Георгиевскую ленту и слово «Победа», а также изображения Вечного огня и Знамени Победы. С праздником ассоциируются красные гвоздики: их дарят ветеранам и возлагают к монументам.

Каждый из этих символов имеет свое значение. Так, Георгиевская лента связана с воинской доблестью и героизмом, ее цвета означают дым и пламя войны. Красные гвоздики — это память и уважение павшим воинам, они ассоциируются с кровью, пролитой за Родину. Вечный огонь — символ вечной памяти и уважения к погибшим воинам, а Знамя Победы олицетворяет триумф Красной Армии в момент разгрома фашистов. Оно было водружено над рейхстагом в Берлине в мае 1945 года и стало символом окончательной победы над фашизмом.

Парад Победы на Красной площади 9 мая 2025 года

Парад Победы в Москве на Красной площади начнется 9 мая в 10:00, его продолжительность составит около двух часов. Подробности программы на момент выхода статьи неизвестны, однако можно точно сказать, что будут представлены как классические образцы техники, так и новейшие модели, применяемые в зоне специальной военной операции. Среди них могут быть:

— бронеавтомобили «Тигр-М»;

— ракетные комплексы «Искандер-М»;

— системы противовоздушной обороны С-400;

— стратегические ракетные комплексы «Ярс»;

— модернизированный зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМД-Е»;

— системы обнаружения и уничтожения БПЛА «Рапира-2» и «Рапира-3»;

— танки Т-34;

— самоходные установки «Мальва» и «Гиацинт».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Помимо этого, могут быть представлены и трофейные образцы западной техники:

— американские танки Abrams;

— немецкие Leopard 2;

— бронетранспортеры International MaxxPro Plus и M113;

— штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Воздушная часть парада будет проведена в случае благоприятных погодных условий. В таком случае над столицей можно будет увидеть:

— истребители Су-30СМ, МиГ-29СМТ, Су-25БМ;

— пилотажные группы «Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29;

— стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС;

— самолеты-заправщики Ил-78;

— военно-транспортные самолеты Ил-76;

— ударные вертолеты Ми-28 и Ми-35.

Парад Победы на Красной площади будет транслироваться онлайн, посмотреть его на месте смогут лишь приглашенные почетные гости — ветераны и их родственники, международные лидеры и другие. Однако воздушную часть Парада будет видно из разных точек Москвы — от Ленинградского шоссе и Тверской улицы до парка Горького, Воробьевых гор и Кремлевской набережной.

Выступление Путина на Параде Победы в 2025 году

Неотъемлемой частью каждого празднования 9 Мая становится выступление президента и главнокомандующего Владимира Путина. Его речь — это не только поздравление с победой, но и дань уважения всем участникам боевых сражений в 1941-1945 годах, а в последние годы и тем, кто сражается в зоне СВО.

Сейчас, когда на Западе пытаются исказить историю России, в том числе и ее роль в Победе в 1945 году, речь президента особенное политическое и культурное значение.

Среди последних выступлений Владимира Путина на Параде Победы можно выделить 2022 год, всего через несколько месяцев после начала СВО: «В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантиях безопасности. Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных, компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Всё напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. И мы это видели».

Для Владимира Путина Парад Победы и сама Великая Отечественная война имеет огромное личное значение, ведь его отец Владимир Спиридонович добровольцем пошел на фронт и защищал Невский пятачок, ставший символом мужества, героизма и самопожертвования советских воинов. Именно там Владимир Спиридонович получил тяжелое ранение и всю жизнь жил с осколками в ноге. Война унесла жизнь старшего брата президента, Виктора, которому тогда было всего два года.

Как заявил «Известиям» политолог и аспирант кафедры теории и истории международных отношений РУДН Кирилл Казаков, с высокой степенью вероятности Владимир Путин в своей речи на Параде Победы будет говорить о преемственности между Великой Отечественной войной и Специальной военной операцией.

— Как и 80 лет назад, наша страна противостоит широкой коалиции западных сил, стремящейся нанести России сокрушительное поражение и навязать свое видение мирового порядка. Также президент, скорее всего, отметит символические пересечения между ВОВ и СВО. Например, как украинские военные и западные наемники активно используют нацистскую символику, в том числе коллаборационистских формирований СС и прочих союзников рейха. Также наверняка будет отмечено символичное значение битвы за Курскую область в ходе СВО, которая важна, как и Курская битва в ходе Великой отечественной войны, — рассуждает эксперт.

Иностранные лидеры на Параде Победы

Уже известно, что на Параде Победы в 2025 году будут присутствовать представители 29 стран мира:

— председатель КНР Си Цзиньпин;

— лидер Азербайджана Ильхам Алиев;

— премьер-министр Армении Никол Пашинян;

— президент Белоруссии Александр Лукашенко;

— президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

— президент Киргизии Садыр Жапаров;

— президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

— президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;

— президент Абхазии Бадра Гунба;

— президент Южной Осетии Алан Гаглоев;

— глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик;

— президент Афганистана Амрулла Салех;

— президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва;

— глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре;

— президент Венесуэлы Николас Мадуро;

— генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам;

— президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало;

— президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси;

— президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва;

— глава Республики Конго Дени Сассу-Нгессо;

— президент Кубы Мигель Диас-Канель;

— глава Лаоса Тхонглун Сисулит;

— президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух;

— премьер-министр Мьянмы генерал Мин Аунг Хлаин;

— глава Палестины Махмуд Аббас;

— президент Сербии Александр Вучич;

— премьер-министр Словакии Роберт Фицо;

— президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Мбасого;

— лидер Эфиопии Тайе Ацке-Селассие.

Индия, Индонезия, Никарагуа и ЮАР также будут представлены на высоком уровне. Также будут присутствовать генсекретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации исламского сотрудничества, Комиссии Африканского союза и Союзного государства России и Белоруссии, а также президент Нового банка развития.

По официальным данным, в параде примут участие расчеты из Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Профессор, доктор политических наук Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Брега рассказал «Известиям», что визиты глав государств на торжественные мероприятия в другую страну всегда являлись своего рода показателем авторитета страны.

— Немалое количество глав государств, прибывающих на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне, как раз является наглядным свидетельством авторитета России в мире, особенно в нынешних условиях, — сказал он.

Кирилл Казаков напомнил, что с момента начала специальной военной операции представители западных политических элит неоднократно заявляли, будто Россия находится в международной изоляции. Однако все эти утверждения опровергает присутствие на Параде большого числа иностранных лидеров стран, которые поддерживают позицию России.

Александр Брега добавил, что присутствие большого количества лидеров не западных стран подтверждает, что мир стал действительно многополярным, а восприятие причин украинского кризиса изменилось.

— Ко всё большему числу стран приходит понимание того, что причины конфликта коренятся в антироссийской политике Запада, который грубо нарушил такой основополагающий принцип, как неделимость безопасности, — сказал эксперт.

Кирилл Казаков также обращает внимание, что особый интерес представляют визиты руководства Словакии и Сербии, так как на них оказывается сильное воздействие со стороны руководства Европейского Союза и ряда других государств. Посещение ими Парада Победы, сопряженное с санкционными рисками, имеет несколько смыслов, отмечает эксперт.

— Мотивами прибытия иностранных лидеров, в том числе и европейских, можно определить факт роста национально-государственного самосознания, понимания того, что суверенитет и интересы государства находятся выше навязанных правил ведущих стран Запада. Другими словами, мы являемся свидетелями того, что западный мир перестал быть идеалом, которым он казался еще 30 лет назад, а значит, он не объект подражания для других стран. У третьих стран появилось мнение, с которым нужно считаться. Мир изменился, в нем есть разные парадигмы развития и лидеры, но больше нет гегемона, — добавил Александр Брега.

Прямая трансляция юбилейного Парада Победы в Москве

Трансляция Парада Победы 2025 года будет вестись на главных телеканалах России, среди которых Первый канал, «Россия 1», РЕН ТВ и др. Прямой эфир можно посмотреть и на сайте «Известий».

Начало трансляции — 10:00 мск.

Как пройдет Бессмертный полк в 2025 году

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет во многих городах РФ. Однако формат проведения будет разным. В Москве и Курске это будут онлайн-шествия, а в Санкт-Петербурге и некоторых городах Центрального региона, Сибири и Дальнего Востока оно пройдет в привычном офлайн-формате. Среди городов также: Мурманск, Калининград, Ярославль, Тверь, Самара, Уфа, Казань, Пермь, Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, Владивосток.

Офлайн формат шествия не проходит уже несколько лет во многих городах, чему сначала причиной стала пандемия, а затем опасность провокаций на фоне проведения СВО.

Онлайн присоединятся следующие города: Белгород, Курск, Тамбов, Рязань, Тула, Нижний Новгород, Саратов, Крым, Ростов-на-Дону и другие.

Насыщенная программа мероприятий на 9 Мая в Москве

Уже есть информация о главных праздничных площадках. Они расположатся в музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», на Центральной площади в Зеленограде и Академической площади в Троицке, в Измайловском и Бабушкинском парках, парке «Печатники» и других уголках города.

Там можно будет посмотреть трансляцию парада, выступления творческих коллективов и солистов. С полным списком локаций, а также расписанием можно ознакомиться на сайте Московской дирекции массовых мероприятий.

Несмотря на проведение парада, праздничного концерта в Москве не будет.

Во многих других городах также ожидаются насыщенные программы, о расписании и местах проведениях которых стоит проверять на сайтах города или местных СМИ.

Масштабный салют в Москве на День Победы в 2025 году

По распоряжению Правительства РФ, праздничный фейерверк в Москве 9 мая состоится. Точная информация о салюте на данный момент неизвестна, но обычно они происходят в 22:00 и длятся около 10 минут. В прошлом году салют проходил на 16 площадках во всех административных округах столицы, среди которых: смотровая площадка МГУ, территория Главного храма Вооруженных Сил в парке «Патриот», парки «Измайлово» и «Кузьминки» и другие.

Парады и торжества на 9 Мая в Петербурге, Волгограде и других городах России

В 2025 году праздничные парады в честь 80-й годовщины Великой Победы запланированы во многих городах. Помимо Москвы это города-герои и те, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

При этом в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проведение парада не планируется, что связано с оперативной обстановкой и соображениями безопасности. По той же причине от парада отказались и в Севастополе.

Прогноз погоды на 9 Мая в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и по регионам РФ

В Москве 9 мая, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, будет холодная и облачная погода с прояснениями.

«Ночная температура — 0-5 градусов. Дневная температура, максимальное значение — от 8 до 13 градусов», — сказал он.

Петербургская погода известна своим непостоянством, однако, по предварительным данным погода в северной столице будет в рамках климатической нормы. Прогноз обещает петербуржцам от +9 до +11 градусов, а также облачную погоду. Осадков не ожидается.

В Волгограде 9 мая будет тепло — днем воздух прогреется до +20 градусов. В Новосибирске столбики термометров покажут +23 градуса, однако погода будет облачной. Во Владивостоке будет прохладно — около 10 градусов тепла. Также будет облачно.