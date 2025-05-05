Парад Победы – 2025 в Москве: во сколько начинается, последние новости о подготовке с Красной площади

В Москве 9 мая пройдет юбилейный парад Победы, приуроченный к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Традиционно по Красной площади пройдут пешие расчеты и колонны военной техники, а в небе над столицей пролетят боевые самолеты. Ожидается, что участие в мероприятии также примет расчет Вооруженных сил Белоруссии. «Известия» рассказывают, когда начнется парад, сколько он продлиться и как проходит подготовка к главному событию Дня Победы в 2025 году.

Во сколько начинается парад 9 мая в Москве

Парад на Красной площади стартует в 10:00 и продлится два часа. В это же время начнется прямое включение. Прямую трансляцию будут вести Первый канал, телеканалы «Россия 1», «Звезда» и различные онлайн-платформы. В прямом эфире парад можно будет увидеть на сайте «Известий».

Кроме того, транслировать парад Победы будут на больших экранах, установленных на центральных улицах и в каждом округе столицы, а также на медиаэкранах в поездах московского метро. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, на экранах покажут тематические ролики и кадры исторического парада на Красной площади 1945 года.

Как и в прошлые годы, мероприятие начнется с выноса российского флага и знамени Победы. Затем с речью на Красной площади выступит президент России Владимир Путин. Она завершится минутой молчания в память о погибших в Великую Отечественную войну. Кульминацией праздника станет демонстрация военной техники и выступление воздушных сил РФ.

Подготовка к торжеству подходит к завершающей стадии. Красная площадь в настоящее время закрыта для посещения. Доступа для посетителей не будет вплоть до окончания майских праздников.

Как проходит подготовка к параду Победы — 2025 на Красной площади

Юбилейный парад в честь 80-летия Победы обещает быть особенно торжественным, поэтому готовиться к нему начали с апреля. Сейчас в столице проводят репетиции парада, во время которых москвичи и гости города могут увидеть технику, колонны и пролеты авиации почти в полном составе.

Первые тренировки прошли в подмосковном Алабино, где находится полигон Министерства обороны. Там военнослужащие отрабатывали строевой шаг для синхронизации движений. Однако настоящий интерес каждый год вызывают городские репетиции, которые проходят в пределах столицы.

В Москве все участники репетиций парада прибывают на улицу Нижние Мневники (СЗАО). Оттуда механизированные колонны движутся по маршруту: Звенигородское шоссе — станция метро «Баррикадная» — Тверская улица, где делается небольшая остановка. Далее — Манежная и Красная площади.

Первая тренировка военных прошла в столице 23 апреля. Еще две предварительные репетиции провели 29 апреля и 3 мая. Генеральная репетиция парада Победы в Москве состоится утром 7 мая в 10:00.

Движение в Москве в эти дни будет частично ограничено — в том числе по Тверской улице, Садовому кольцу, Моховой, Арбату и прилегающим набережным.

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