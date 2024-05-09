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Парад Победы на Красной площади. Трансляция

«Известия» ведут онлайн-трансляцию парада Победы на Красной площади
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Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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День Победы — это праздник, который объединяет всю страну вокруг исторической памяти о подвиге советского народа. Торжество напоминает о важности солидарности в трудные времени и становится символом единства и патриотизма. В честь знаменательной даты на Красной площади в Москве 9 мая традиционно проходит парад Победы — публичное шествие военнослужащих и боевой техники. «Известия» ведут онлайн-трансляцию события.

Парад 9 мая: прямая трансляция – видео

Парад 9 мая: во сколько по московскому времени

Традиционное шествие 9 мая 2024 года начнется в 10:00 и продлится до 12:00 мск. Праздничная дата в России объявлена выходным днем.

Мероприятие начинается с выноса на Красную площадь флага Российской Федерации и знамени Победы. Затем с речью выступит президент России Владимир Путин. Она завершится минутой молчания в память о тех, кто боролся и погиб за свободу и победу в Великой Отечественной войне.

Парад Победы – 2024 в Москве: во сколько начало, репетиция, смотреть онлайн
Традиционно шествие начнется в 10 утра и продлится до 12 часов дня

В параде Победы планируется участие 9 тыс. человек и 75 единиц военной техники. Шествие открывают пешие расчеты — почетные караулы, военнослужащие и оркестр. Следующей по площади пройдет механизированная колонна во главе с танком Т-34, при этом зрителям продемонстрируют и современную технику. Наконец, кульминацией парада станет выступление воздушных сил РФ.

Где смотреть онлайн Парад Победы 9 мая 2024

Трансляцию события будут вести главные телеканалы России — Первый канал, «Россия 1», РЕН ТВ и др. Прямой эфир можно посмотреть и на сайте «Известий».

Очно посетить мероприятие можно лишь при наличии специального приглашения. Гостями парада становятся ветераны и их семьи, высокопоставленные лица, члены правительства, представители министерств, главы других государств.

Трибуны Красной площади рассчитаны на 1,5–2 тыс. человек, технически установить большее количество мест невозможно.

Прямой эфир
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