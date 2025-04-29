80 лет Победы: 35+ самых красивых и душевных открыток с 9 Мая

Каждый год 9 Мая Россия отмечает один из важнейших праздников в современной истории страны — День Победы в Великой Отечественной войне. В 2025 году празднуется 80-я годовщина Великой Победы. Знаменательная дата посвящена подвигу советских солдат, которые с июня 1941 по май 1945 года самоотверженно сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Ежегодно в России чтут память тех, кто погиб, приближая победу. «Известия» подготовили открытки, которыми можно поделиться с родными и близкими, чтобы поздравить их с этим важным праздником.

80-я годовщина Великой Победы

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. На рассвете фашистская Германия нанесла первые удары по СССР, а позже в тот же день советские граждане услышали по радио сообщение о начале войны. Тогда никто не мог представить, что боевые действия продлятся 1418 дней и унесут жизни свыше 20 млн человек.

«Известия» 80 лет Великой Победы: красочная открытка с надписью

Капитуляцию в Германии подписывали дважды: сначала 7 мая в Реймсе (Франция), где от СССР действовал генерал-майор Иван Суслопаров, а затем, по требованию Сталина, 8 мая в Карлсхорсте, в присутствии маршала Георгия Жукова. Из-за разницы во времени в Москве в этот момент уже наступило 9 мая.

Сгенерировано «Известиями» Открытки на День Победы со свечами

Указ о признании 9 Мая Днем Победы был подписан 8 мая, день стал праздничным и выходным. Первый Парад Победы состоялся в Москве 24 июня 1945 года. Его принимал маршал Жуков, командовал парадом маршал Рокоссовский. В кульминации советские солдаты бросили к подножию мавзолея 200 фашистских знамен — как символ полного разгрома нацизма.

«Известия» Открытка с Днем Победы на фоне Красной площади

«Известия» подготовили поздравительные открытки, приуроченные к празднику Великой Победы.

Сгенерировано «Известиями» Открытка с цветами на День Победы для Viber

«С Днем Победы! Этот великий день напоминает нам о том, какой ценой досталась свобода. Мы вечно в долгу перед теми, кто не щадил жизни ради будущего своих детей и внуков. Желаю вам мира, добра, уважения к истории и светлой памяти о героях!»

Сгенерировано «Известиями» Спасибо деду за Победу: открытка к 9 Мая

«Поздравляю с 9 Мая! В этот день хочется сказать слова благодарности тем, кто отстоял нашу Родину в страшные годы войны. Пусть их мужество и самоотверженность вдохновляют нас жить с честью, трудиться на благо мира. Желаю крепкого здоровья, семейного счастья!»

Сгенерировано «Известиями» Поздравительная открытка с 9 Мая

«С праздником Победы! Этот день наполнен и радостью, и болью — радостью за великую Победу и болью о тех, кто ее ценой своей жизни завоевал. Желаю вам гордости за свой народ, благодарности в сердце и мира в душе. Пусть свет подвига наших предков всегда освещает путь вперед»

Сгенерировано «Известиями» Открытки на День Победы со свечами

«С Днем Великой Победы! Мы склоняем головы перед великим подвигом тех, кто отстоял жизнь на земле. Пусть в наших сердцах всегда живет память о героях, а каждый новый день будет наполнен светом, любовью и спокойствием. Желаю крепкого здоровья, радостных встреч и долгих лет счастья в мире!»

Сгенерировано «Известиями» Открытка на День Победы с георгиевской лентой

«Поздравляю с 9 Мая! Сегодня особый день — день памяти, гордости и бесконечной благодарности. Пусть мужество и доблесть наших предков напоминают о том, что настоящая сила в единстве, вере и любви к Родине. Желаю мира в доме, тепла в сердцах и уверенности в завтрашнем дне!»

Сгенерировано «Известиями» Патриотическая открытка с 9 Мая 2025 года с салютом

«С праздником Победы! Этот день — вечный символ мужества, силы духа и великой любви к родной земле. Пусть мир и счастье царят в ваших семьях, а светлая память о героях всегда живет в наших душах. Пусть жизнь будет наполнена радостью, вдохновением и гордостью за великий народ!»

Сгенерировано «Известиями» Открытка на День Победы с советской символикой

«С Днем Победы! Сегодня мы вспоминаем тех, кто сражался за свободу, кто прошел сквозь боль и лишения ради мира. Желаю вам и вашим близким мира, здоровья, любви и душевного тепла. Пусть подвиг наших героев всегда будет для нас примером силы духа и стойкости!»

Открытые источники Открытка к 9 Мая с Родиной-Матерью

«С 9 Мая! Пусть этот святой день наполняет сердце гордостью за Родину. Желаю счастья, радости, добрых людей рядом. Пусть память о героях вдохновляет нас делать мир лучше!»

Фото: РИА Новости/Илья Питалев Открытка на праздник 9 Мая в 2025 году с гвоздиками

Поздравительные открытки 9 Мая

«С Днем Победы! Подвиг героев бессмертен, а их вера в лучшее будущее до сих пор помогает нам идти вперед. Желаю вам мира, гармонии в душе и благополучия в каждом дне. Пусть жизнь будет мирной, а сердце — полным тепла и благодарности!»

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин Открытка на праздник 9 Мая в 2025 году с гвоздиками

«С праздником Победы! Этот день наполняет нас светлой печалью и огромной гордостью за великий народ. Пусть память о Победе передается из поколения в поколение, укрепляя в нас веру в добро и справедливость. Желаю здоровья, радости и мирного неба всем, кто дорожит миром!»

РИА Новости Помним, гордимся: открытка к 9 Мая

«С Днем Победы! Великая Победа — это подвиг, который останется в сердцах навечно. Желаю, чтобы любовь к Родине, уважение к истории и желание жить в мире сопровождали вас всегда. Пусть счастье, здоровье и мир будут вашими верными спутниками!»

Открытые источники Открытки на 9 Мая 2025 со звездой

«Поздравляю с 9 Мая! День Победы напоминает нам о цене мира и свободы. Желаю вам сохранять в сердце память о героях и жить так, чтобы быть достойными их подвига. Пусть в вашей жизни всегда будет место для радости, уважения и надежды»

Открытые источники Открытка на День Победы с советской символикой

«С Днем Победы! Пусть светлая память о защитниках Отечества будет для нас священной. Желаю вам уверенности в завтрашнем дне, семейного тепла, любви близких и исполнения самых добрых пожеланий. Пусть в мире будет больше света, чем боли!»;

Сгенерировано «Известиями» 80 лет Победы в Великой Отечественной войне: открытка до слез

«С праздником Победы! В этот день хочется пожелать каждому мира, крепкого здоровья, чистого неба и неиссякаемой веры в добро. Пусть подвиг защитников Отечества никогда не будет забыт, а их мужество вдохновляет нас!»

Сгенерировано «Известиями» Открытка на День Победы с красивыми видами России

«Поздравляю с Днем Победы! Спасибо тем, кто не щадил себя ради мира, который мы имеем сегодня. Пусть ваш дом будет наполнен любовью, а сердце — светлой благодарностью за подвиг предков. Желаю благополучия, счастья и крепкого здоровья!»

Сгенерировано «Известиями» Открытка с Днем Победы

«Пусть солнце светит в мире ярком,

Пусть будет добрым каждый день.

И День Победы будет маркой —

Знаком отваги и огней!»

Сгенерировано «Известиями» Открытка с Днем Победы

«Салюты в небе пусть горят,

Сердца от счастья пусть поют!

За мир, за подвиг всех солдат

Сегодня тосты поднимут»;

РИА Новости Советская открытка с Днем Победы

«За мир, за светлый день весенний,

За нашу славную страну

Спасибо скажем поколению,

Что победило ту войну!»

Фото: РИА Новости/Михаил Филимонов Открытка с Днем Победы

«Сияет май, и в сердце сила,

И слезы памяти в глазах.

Спасибо тем, кто защитил нас

В нелегких битвах и боях»

Фото: ИЗВЕСТИЯ День Победы – 2025: открытка с праздником

Красивые поздравления в прозе на День Победы

Сгенерировано «Известиями» Красивые открытки с Днем Победы в 2025 году

«С 80-летием Великой Победы! Пусть память о героях всегда будет в наших сердцах, а подвиг их вдохновляет на добрые дела и единство!»

Сгенерировано «Известиями» Новая картинка на 9 Мая

«9 Мая — день гордости и благодарности! Спасибо ветеранам за мужество и стойкость, за мирное небо над нашими головами»

Сгенерировано «Известиями» Оригинальная открытка с 80-летием Великой Победы

«С праздником Победы, с 80-летием великого подвига! Низкий поклон нашим ветеранам, благодарность каждому, кто подарил нам мир. Пусть в сердцах живет гордость, а души будут наполнены светом мира и добра!»

Сгенерировано «Известиями» Душевная открытка на 9 Мая

«С великим праздником — 80-летием Победы! Спасибо тем, кто шел сквозь боль и страдания к светлому дню мира. Пусть жизнь будет наполнена счастьем, а в сердцах всегда горит благодарная память о героях».

«Известия» С Днем Победы 80 лет! Красивая поздравительная открытка

«В этот знаменательный день желаем всем мира, добра и благополучия. Пусть память о Победе живет в каждом сердце и передается из поколения в поколение».

«Известия» Открытки с Днем Победы 9 Мая, с 80-м юбилеем

«С 80-летием Победы! Пусть подвиг наших предков будет примером силы духа, веры и любви к Родине для всех нас».

Сгенерировано «Известиями» Трогательная открытка к 9 Мая

«Вечная слава защитникам Отечества! Пусть их подвиг живет в наших сердцах и душах».

Сгенерировано «Известиями» Скачать открытки с Днем Победы 9 Мая

«С Днем Победы! Пусть каждый день будет наполнен светом, любовью и благодарностью»

«Известия» 80 лет Победы: скачать бесплатно открытку к 9 Мая

«Поздравляем с 80-летием Великой Победы! Пусть подвиг наших солдат навсегда останется в сердцах. С праздником!»

Сгенерировано «Известиями» Поздравление в виде открытки с 9 Мая

«Поздравляю с 9 Мая — днем гордости и скорби, памяти и благодарности. Пусть в каждой семье будут благополучие, радость и мир!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ Открытка с праздником 9 Мая с триколором