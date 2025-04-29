Реклама
Прямой эфир
Мир
В Госдепе заявили о серьезности намерений США по завершению конфликта на Украине
Мир
В постпредстве РФ в ЕС оценили возможность разблокировки российских активов
Мир
Лидер оппозиции Канады призвал Трампа не мешать выборам в стране
Экономика
Иностранные банки смогут пересмотреть решение об уходе из РФ
Происшествия
В результате обстрелов ВСУ в Запорожской области погиб мирный житель
Мир
В Конго зафиксировали новую вспышку заболеваемости холерой
Происшествия
ВСУ атаковали населенные пункты четырех районов Брянской области
Мир
Послание Трампа Макрону вызвало панику в Елисейском дворце
Мир
Индия закрыла с Францией сделку на $7,4 млрд по истребителям Rafale
Мир
В Камеруне экс-чемпион UFC Нганну на мотоцикле насмерть сбил девушку
Мир
Число жертв взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи выросло до 70
Мир
Захарова указала на экстремизм Киева после одобрения Зеленским терактов в РФ
Спорт
Матчи турнира «Мастерс» в Мадриде прервали из-за сбоя в энергосистеме страны
Мир
Фетисов указал на провокации в отношении Овечкина со стороны украинцев в Канаде
Мир
Лут указала на готовность компаний РФ к совместным проектам в энергетике в Камбодже
Мир
Россия и Эфиопия подтвердили настрой на расширение сотрудничества
Мир
СМИ указали на требование США к Греции передать Украине системы ПВО Patriot

80 лет Победы: 35+ самых красивых и душевных открыток с 9 Мая

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Каждый год 9 Мая Россия отмечает один из важнейших праздников в современной истории страны — День Победы в Великой Отечественной войне. В 2025 году празднуется 80-я годовщина Великой Победы. Знаменательная дата посвящена подвигу советских солдат, которые с июня 1941 по май 1945 года самоотверженно сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Ежегодно в России чтут память тех, кто погиб, приближая победу. «Известия» подготовили открытки, которыми можно поделиться с родными и близкими, чтобы поздравить их с этим важным праздником.

80-я годовщина Великой Победы

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. На рассвете фашистская Германия нанесла первые удары по СССР, а позже в тот же день советские граждане услышали по радио сообщение о начале войны. Тогда никто не мог представить, что боевые действия продлятся 1418 дней и унесут жизни свыше 20 млн человек.

Открытка с Днем Победы

«Известия»
80 лет Великой Победы: красочная открытка с надписью

Капитуляцию в Германии подписывали дважды: сначала 7 мая в Реймсе (Франция), где от СССР действовал генерал-майор Иван Суслопаров, а затем, по требованию Сталина, 8 мая в Карлсхорсте, в присутствии маршала Георгия Жукова. Из-за разницы во времени в Москве в этот момент уже наступило 9 мая.

Создано "Известиями" при помощи ИИ

Сгенерировано «Известиями»
Открытки на День Победы со свечами

Указ о признании 9 Мая Днем Победы был подписан 8 мая, день стал праздничным и выходным. Первый Парад Победы состоялся в Москве 24 июня 1945 года. Его принимал маршал Жуков, командовал парадом маршал Рокоссовский. В кульминации советские солдаты бросили к подножию мавзолея 200 фашистских знамен — как символ полного разгрома нацизма.

Создано "Известиями" при помощи ИИ

«Известия»
Открытка с Днем Победы на фоне Красной площади

«Известия» подготовили поздравительные открытки, приуроченные к празднику Великой Победы.

Создано "Известиями" при помощи ИИ

Сгенерировано «Известиями»
Открытка с цветами на День Победы для Viber

«С Днем Победы! Этот великий день напоминает нам о том, какой ценой досталась свобода. Мы вечно в долгу перед теми, кто не щадил жизни ради будущего своих детей и внуков. Желаю вам мира, добра, уважения к истории и светлой памяти о героях!»

Создано "Известиями" при помощи ИИ

Сгенерировано «Известиями»
Спасибо деду за Победу: открытка к 9 Мая

«Поздравляю с 9 Мая! В этот день хочется сказать слова благодарности тем, кто отстоял нашу Родину в страшные годы войны. Пусть их мужество и самоотверженность вдохновляют нас жить с честью, трудиться на благо мира. Желаю крепкого здоровья, семейного счастья!»

Создано "Известиями" при помощи ИИ

Сгенерировано «Известиями»
Поздравительная открытка с 9 Мая

«С праздником Победы! Этот день наполнен и радостью, и болью — радостью за великую Победу и болью о тех, кто ее ценой своей жизни завоевал. Желаю вам гордости за свой народ, благодарности в сердце и мира в душе. Пусть свет подвига наших предков всегда освещает путь вперед»

Создано "Известиями" при помощи ИИ

Сгенерировано «Известиями»
Открытки на День Победы со свечами

«С Днем Великой Победы! Мы склоняем головы перед великим подвигом тех, кто отстоял жизнь на земле. Пусть в наших сердцах всегда живет память о героях, а каждый новый день будет наполнен светом, любовью и спокойствием. Желаю крепкого здоровья, радостных встреч и долгих лет счастья в мире!»

Создано "Известиями" при помощи ИИ

Сгенерировано «Известиями»
Открытка на День Победы с георгиевской лентой

«Поздравляю с 9 Мая! Сегодня особый день — день памяти, гордости и бесконечной благодарности. Пусть мужество и доблесть наших предков напоминают о том, что настоящая сила в единстве, вере и любви к Родине. Желаю мира в доме, тепла в сердцах и уверенности в завтрашнем дне!»

Создано "Известиями" при помощи ИИ

Сгенерировано «Известиями»
Патриотическая открытка с 9 Мая 2025 года с салютом

«С праздником Победы! Этот день — вечный символ мужества, силы духа и великой любви к родной земле. Пусть мир и счастье царят в ваших семьях, а светлая память о героях всегда живет в наших душах. Пусть жизнь будет наполнена радостью, вдохновением и гордостью за великий народ!»

Создано "Известиями" при помощи ИИ

Сгенерировано «Известиями»
Открытка на День Победы с советской символикой

«С Днем Победы! Сегодня мы вспоминаем тех, кто сражался за свободу, кто прошел сквозь боль и лишения ради мира. Желаю вам и вашим близким мира, здоровья, любви и душевного тепла. Пусть подвиг наших героев всегда будет для нас примером силы духа и стойкости!»

Открытка к 9 Мая с Родиной-Матерью

Открытые источники
Открытка к 9 Мая с Родиной-Матерью

«С 9 Мая! Пусть этот святой день наполняет сердце гордостью за Родину. Желаю счастья, радости, добрых людей рядом. Пусть память о героях вдохновляет нас делать мир лучше!»

123

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Открытка на праздник 9 Мая в 2025 году с гвоздиками

Поздравительные открытки 9 Мая

«С Днем Победы! Подвиг героев бессмертен, а их вера в лучшее будущее до сих пор помогает нам идти вперед. Желаю вам мира, гармонии в душе и благополучия в каждом дне. Пусть жизнь будет мирной, а сердце — полным тепла и благодарности!»

123

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Открытка на праздник 9 Мая в 2025 году с гвоздиками

«С праздником Победы! Этот день наполняет нас светлой печалью и огромной гордостью за великий народ. Пусть память о Победе передается из поколения в поколение, укрепляя в нас веру в добро и справедливость. Желаю здоровья, радости и мирного неба всем, кто дорожит миром!»

123

РИА Новости
Помним, гордимся: открытка к 9 Мая

«С Днем Победы! Великая Победа — это подвиг, который останется в сердцах навечно. Желаю, чтобы любовь к Родине, уважение к истории и желание жить в мире сопровождали вас всегда. Пусть счастье, здоровье и мир будут вашими верными спутниками!»

123

Открытые источники
Открытки на 9 Мая 2025 со звездой

«Поздравляю с 9 Мая! День Победы напоминает нам о цене мира и свободы. Желаю вам сохранять в сердце память о героях и жить так, чтобы быть достойными их подвига. Пусть в вашей жизни всегда будет место для радости, уважения и надежды»

123

Открытые источники
Открытка на День Победы с советской символикой

«С Днем Победы! Пусть светлая память о защитниках Отечества будет для нас священной. Желаю вам уверенности в завтрашнем дне, семейного тепла, любви близких и исполнения самых добрых пожеланий. Пусть в мире будет больше света, чем боли!»;

Создано "Известиями" при помощи ИИ

Сгенерировано «Известиями»
80 лет Победы в Великой Отечественной войне: открытка до слез

«С праздником Победы! В этот день хочется пожелать каждому мира, крепкого здоровья, чистого неба и неиссякаемой веры в добро. Пусть подвиг защитников Отечества никогда не будет забыт, а их мужество вдохновляет нас!»

Создано "Известиями" при помощи ИИ

Сгенерировано «Известиями»
Открытка на День Победы с красивыми видами России

«Поздравляю с Днем Победы! Спасибо тем, кто не щадил себя ради мира, который мы имеем сегодня. Пусть ваш дом будет наполнен любовью, а сердце — светлой благодарностью за подвиг предков. Желаю благополучия, счастья и крепкого здоровья!»

Создано "Известиями" при помощи ИИ

Сгенерировано «Известиями»
Открытка с Днем Победы

«Пусть солнце светит в мире ярком,

Пусть будет добрым каждый день.

И День Победы будет маркой —

Знаком отваги и огней!»

Создано "Известиями" при помощи ИИ

Сгенерировано «Известиями»
Открытка с Днем Победы

«Салюты в небе пусть горят,

Сердца от счастья пусть поют!

За мир, за подвиг всех солдат

Сегодня тосты поднимут»;

123

РИА Новости
Советская открытка с Днем Победы

«За мир, за светлый день весенний,

За нашу славную страну

Спасибо скажем поколению,

Что победило ту войну!»

123

Фото: РИА Новости/Михаил Филимонов
Открытка с Днем Победы

«Сияет май, и в сердце сила,

И слезы памяти в глазах.

Спасибо тем, кто защитил нас

В нелегких битвах и боях»

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ
День Победы – 2025: открытка с праздником

Красивые поздравления в прозе на День Победы

Сгенерировано «Известиями» при помощи ИИ

Сгенерировано «Известиями»
Красивые открытки с Днем Победы в 2025 году

«С 80-летием Великой Победы! Пусть память о героях всегда будет в наших сердцах, а подвиг их вдохновляет на добрые дела и единство!»

Сгенерировано «Известиями» при помощи ИИ

Сгенерировано «Известиями»
Новая картинка на 9 Мая

«9 Мая — день гордости и благодарности! Спасибо ветеранам за мужество и стойкость, за мирное небо над нашими головами»

Сгенерировано «Известиями» при помощи ИИ

Сгенерировано «Известиями»
Оригинальная открытка с 80-летием Великой Победы

«С праздником Победы, с 80-летием великого подвига! Низкий поклон нашим ветеранам, благодарность каждому, кто подарил нам мир. Пусть в сердцах живет гордость, а души будут наполнены светом мира и добра!»

Сгенерировано «Известиями» при помощи ИИ

Сгенерировано «Известиями»
Душевная открытка на 9 Мая

«С великим праздником — 80-летием Победы! Спасибо тем, кто шел сквозь боль и страдания к светлому дню мира. Пусть жизнь будет наполнена счастьем, а в сердцах всегда горит благодарная память о героях».

Сгенерировано «Известиями» при помощи ИИ

«Известия»
С Днем Победы 80 лет! Красивая поздравительная открытка

«В этот знаменательный день желаем всем мира, добра и благополучия. Пусть память о Победе живет в каждом сердце и передается из поколения в поколение».

Сгенерировано «Известиями» при помощи ИИ

«Известия»
Открытки с Днем Победы 9 Мая, с 80-м юбилеем

«С 80-летием Победы! Пусть подвиг наших предков будет примером силы духа, веры и любви к Родине для всех нас».

Сгенерировано «Известиями» при помощи ИИ

Сгенерировано «Известиями»
Трогательная открытка к 9 Мая

«Вечная слава защитникам Отечества! Пусть их подвиг живет в наших сердцах и душах».

Сгенерировано «Известиями» при помощи ИИ

Сгенерировано «Известиями»
Скачать открытки с Днем Победы 9 Мая

«С Днем Победы! Пусть каждый день будет наполнен светом, любовью и благодарностью»

Сгенерировано «Известиями» при помощи ИИ

«Известия»
80 лет Победы: скачать бесплатно открытку к 9 Мая

«Поздравляем с 80-летием Великой Победы! Пусть подвиг наших солдат навсегда останется в сердцах. С праздником!»

Сгенерировано «Известиями» при помощи ИИ

Сгенерировано «Известиями»
Поздравление в виде открытки с 9 Мая

«Поздравляю с 9 Мая — днем гордости и скорби, памяти и благодарности. Пусть в каждой семье будут благополучие, радость и мир!»

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ
Открытка с праздником 9 Мая с триколором

123

«Известия»
Открытки на День Победы со стихами

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025