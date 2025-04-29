80 лет Победы: 35+ самых красивых и душевных открыток с 9 Мая
Каждый год 9 Мая Россия отмечает один из важнейших праздников в современной истории страны — День Победы в Великой Отечественной войне. В 2025 году празднуется 80-я годовщина Великой Победы. Знаменательная дата посвящена подвигу советских солдат, которые с июня 1941 по май 1945 года самоотверженно сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Ежегодно в России чтут память тех, кто погиб, приближая победу. «Известия» подготовили открытки, которыми можно поделиться с родными и близкими, чтобы поздравить их с этим важным праздником.
80-я годовщина Великой Победы
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. На рассвете фашистская Германия нанесла первые удары по СССР, а позже в тот же день советские граждане услышали по радио сообщение о начале войны. Тогда никто не мог представить, что боевые действия продлятся 1418 дней и унесут жизни свыше 20 млн человек.
Капитуляцию в Германии подписывали дважды: сначала 7 мая в Реймсе (Франция), где от СССР действовал генерал-майор Иван Суслопаров, а затем, по требованию Сталина, 8 мая в Карлсхорсте, в присутствии маршала Георгия Жукова. Из-за разницы во времени в Москве в этот момент уже наступило 9 мая.
Указ о признании 9 Мая Днем Победы был подписан 8 мая, день стал праздничным и выходным. Первый Парад Победы состоялся в Москве 24 июня 1945 года. Его принимал маршал Жуков, командовал парадом маршал Рокоссовский. В кульминации советские солдаты бросили к подножию мавзолея 200 фашистских знамен — как символ полного разгрома нацизма.
«Известия» подготовили поздравительные открытки, приуроченные к празднику Великой Победы.
«С Днем Победы! Этот великий день напоминает нам о том, какой ценой досталась свобода. Мы вечно в долгу перед теми, кто не щадил жизни ради будущего своих детей и внуков. Желаю вам мира, добра, уважения к истории и светлой памяти о героях!»
«Поздравляю с 9 Мая! В этот день хочется сказать слова благодарности тем, кто отстоял нашу Родину в страшные годы войны. Пусть их мужество и самоотверженность вдохновляют нас жить с честью, трудиться на благо мира. Желаю крепкого здоровья, семейного счастья!»
«С праздником Победы! Этот день наполнен и радостью, и болью — радостью за великую Победу и болью о тех, кто ее ценой своей жизни завоевал. Желаю вам гордости за свой народ, благодарности в сердце и мира в душе. Пусть свет подвига наших предков всегда освещает путь вперед»
«С Днем Великой Победы! Мы склоняем головы перед великим подвигом тех, кто отстоял жизнь на земле. Пусть в наших сердцах всегда живет память о героях, а каждый новый день будет наполнен светом, любовью и спокойствием. Желаю крепкого здоровья, радостных встреч и долгих лет счастья в мире!»
«Поздравляю с 9 Мая! Сегодня особый день — день памяти, гордости и бесконечной благодарности. Пусть мужество и доблесть наших предков напоминают о том, что настоящая сила в единстве, вере и любви к Родине. Желаю мира в доме, тепла в сердцах и уверенности в завтрашнем дне!»
«С праздником Победы! Этот день — вечный символ мужества, силы духа и великой любви к родной земле. Пусть мир и счастье царят в ваших семьях, а светлая память о героях всегда живет в наших душах. Пусть жизнь будет наполнена радостью, вдохновением и гордостью за великий народ!»
«С Днем Победы! Сегодня мы вспоминаем тех, кто сражался за свободу, кто прошел сквозь боль и лишения ради мира. Желаю вам и вашим близким мира, здоровья, любви и душевного тепла. Пусть подвиг наших героев всегда будет для нас примером силы духа и стойкости!»
«С 9 Мая! Пусть этот святой день наполняет сердце гордостью за Родину. Желаю счастья, радости, добрых людей рядом. Пусть память о героях вдохновляет нас делать мир лучше!»
Поздравительные открытки 9 Мая
«С Днем Победы! Подвиг героев бессмертен, а их вера в лучшее будущее до сих пор помогает нам идти вперед. Желаю вам мира, гармонии в душе и благополучия в каждом дне. Пусть жизнь будет мирной, а сердце — полным тепла и благодарности!»
«С праздником Победы! Этот день наполняет нас светлой печалью и огромной гордостью за великий народ. Пусть память о Победе передается из поколения в поколение, укрепляя в нас веру в добро и справедливость. Желаю здоровья, радости и мирного неба всем, кто дорожит миром!»
«С Днем Победы! Великая Победа — это подвиг, который останется в сердцах навечно. Желаю, чтобы любовь к Родине, уважение к истории и желание жить в мире сопровождали вас всегда. Пусть счастье, здоровье и мир будут вашими верными спутниками!»
«Поздравляю с 9 Мая! День Победы напоминает нам о цене мира и свободы. Желаю вам сохранять в сердце память о героях и жить так, чтобы быть достойными их подвига. Пусть в вашей жизни всегда будет место для радости, уважения и надежды»
«С Днем Победы! Пусть светлая память о защитниках Отечества будет для нас священной. Желаю вам уверенности в завтрашнем дне, семейного тепла, любви близких и исполнения самых добрых пожеланий. Пусть в мире будет больше света, чем боли!»;
«С праздником Победы! В этот день хочется пожелать каждому мира, крепкого здоровья, чистого неба и неиссякаемой веры в добро. Пусть подвиг защитников Отечества никогда не будет забыт, а их мужество вдохновляет нас!»
«Поздравляю с Днем Победы! Спасибо тем, кто не щадил себя ради мира, который мы имеем сегодня. Пусть ваш дом будет наполнен любовью, а сердце — светлой благодарностью за подвиг предков. Желаю благополучия, счастья и крепкого здоровья!»
«Пусть солнце светит в мире ярком,
Пусть будет добрым каждый день.
И День Победы будет маркой —
Знаком отваги и огней!»
«Салюты в небе пусть горят,
Сердца от счастья пусть поют!
За мир, за подвиг всех солдат
Сегодня тосты поднимут»;
«За мир, за светлый день весенний,
За нашу славную страну
Спасибо скажем поколению,
Что победило ту войну!»
«Сияет май, и в сердце сила,
И слезы памяти в глазах.
Спасибо тем, кто защитил нас
В нелегких битвах и боях»
Красивые поздравления в прозе на День Победы
«С 80-летием Великой Победы! Пусть память о героях всегда будет в наших сердцах, а подвиг их вдохновляет на добрые дела и единство!»
«9 Мая — день гордости и благодарности! Спасибо ветеранам за мужество и стойкость, за мирное небо над нашими головами»
«С праздником Победы, с 80-летием великого подвига! Низкий поклон нашим ветеранам, благодарность каждому, кто подарил нам мир. Пусть в сердцах живет гордость, а души будут наполнены светом мира и добра!»
«С великим праздником — 80-летием Победы! Спасибо тем, кто шел сквозь боль и страдания к светлому дню мира. Пусть жизнь будет наполнена счастьем, а в сердцах всегда горит благодарная память о героях».
«В этот знаменательный день желаем всем мира, добра и благополучия. Пусть память о Победе живет в каждом сердце и передается из поколения в поколение».
«С 80-летием Победы! Пусть подвиг наших предков будет примером силы духа, веры и любви к Родине для всех нас».
«Вечная слава защитникам Отечества! Пусть их подвиг живет в наших сердцах и душах».
«С Днем Победы! Пусть каждый день будет наполнен светом, любовью и благодарностью»
«Поздравляем с 80-летием Великой Победы! Пусть подвиг наших солдат навсегда останется в сердцах. С праздником!»
«Поздравляю с 9 Мая — днем гордости и скорби, памяти и благодарности. Пусть в каждой семье будут благополучие, радость и мир!»