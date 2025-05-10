Путин назвал борьбу с терроризмом общей целью России и Буркина-Фасо

Антитеррористическая работа — общая цель России и Буркина-Фасо, Москва продолжит помогать Уагадугу бороться с радикальными группировками. Об этом президент России Владимир Путин заявил 10 мая на встрече с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.

«Сегодня нас объединяет общая цель борьбы с терроризмом и экстремизмом. Будем и далее помогать республике в восстановлении законностей и конституционного порядка, оказывать содействие в подавлении радикальных группировок, остающихся в отдельных районах Буркина-Фасо», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что Россия придает приоритет оказанию гуманитарной помощи Буркина-Фасо. Он сообщил, что в прошлом году было отправлено 25 тыс. т пшеницы на безвозмездной основе, а в этом месяце в Уагудугу прибудет крупная партия другого продовольствия.

Также Путин указал на большой потенциал сотрудничества двух стран в области здравоохранения и санитарии.

«Мы хотели бы, чтобы сотрудничество между нами развивалось в геометрической прогрессии, обретало новые формы», — сказал Траоре.

Ранее в этот же день Белоусов сообщил, что Россия рассматривает конфедерацию Сахеля как желание Нигера, Буркина-Фасо и Мали укреплять военные связи. Кроме того, на встрече с коллегой из Нигера Салифу Моди он подчеркнул, что сотрудничество в оборонной сфере находится на личном контроле президента Российской Федерации.