Центр притяжения: «Русский дом» в Анголе готов к открытию

«Русский дом» в Анголе готов к открытию. Сейчас решается вопрос с финансированием центра, сообщил «Известиям» глава федерального агентства Евгений Примаков. С африканской страной уже утверждены и ратифицированы все необходимые соглашения. Кроме того, РФ обсуждает заключение межправительственного соглашения с Алжиром, что позволит ускорить открытие «Русского дома» в этой стране, уточнил он. Об укреплении культурных связей и присутствии РФ в странах Африки — в эксклюзивном материале «Известий».

Россия готова к открытию «Русского дома» в Анголе

Все готово к открытию «Русского дома» в Анголе. По словам главы Россотрудничества Евгения Примакова, сейчас остается только дождаться финансирования.

— Мы надеемся в этом году открыть «Русский дом» в Анголе. Это зависит от того, даст ли Минфин необходимые средства. С Анголой всё утверждено и ратифицировано. Надо просто помещение снять и отправить людей туда работать, но это зависит от Минфина, — сказал он «Известиям».

«Известия» отправили запрос в Министерство финансов РФ с просьбой прокомментировать вопрос выделения средств для открытия «Русского дома» в Анголе.

— Ангола знакома с российской культурой, потому что было довольно активное взаимодействие в эпоху СССР на протяжении нескольких десятилетий. Для Анголы также важно присутствие российского бизнеса и расширение его влияния, — объясняет важность открытия центра политолог-африканист Наталья Пискунова

Ранее глава Россотрудничества уже анонсировал планы открыть «Русский дом» в некоторых африканских странах, в том числе в Судане, Эфиопии, Сьерра-Леоне, Алжире и Центральноафриканской Республике. В декабре 2024 года такой центр русской культуры открылся в столице Экваториальной Гвинеи — Малабо.

В январе прошлого года агенство заявляло, что рассматривает 20 заявок на создание «Русских домов» по всему миру.

Кроме того, «Русский дом» может появиться в Алжире.

— Мы можем открываться только, если есть межправсоглашение. Оно обсуждается с Алжиром уже давно, — уточнил Евгений Примаков.

Основная задача «Русских домов» — распространять русскую культуру за рубежом. В центрах можно бесплатно пройти курсы русского языка, получить стипендию для обучения в России. Кроме этого, в «Русских домах» проводятся культурные, просветительские и спортивные программы.

— Все эти открытия идут в контексте общей политики усиления мягкой силы во внешней политике России. Африка — сейчас очень значимое экономическое и политическое направление для нашей страны. Открытие таких центров способствует расширению культурного влияния, расширению охвата школ русского языка, способствует знакомству африканцев с российской культурой, а также оказывает поддержку нашим соотечественникам, которые проживают в различных странах Африки, — говорит Наталья Пискунова.

Сотрудничество России и Африки

Новая веха сотрудничества России со странами Африки началась в 2022 году. На фоне недружественных действий со стороны стран Запада Москва стала укреплять связи со странами, не присоединившимися к санкционной политике.

Выступая 23 апреля на форуме «Россия — Африка: что дальше?» глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко отметила, что в регионе нет недружественных России стран и Москва — естественный союзник континента. К слову, сам департамент был организован в феврале 2025 года, еще раз продемонстрировав настрой России укреплять сотрудничество со странами региона.

— Южноафриканский регион — один из самых насыщенных ресурсами на Земле, особенно в том, что касается редкоземельных металлов. Африка в целом — это колоссальные возможности в плане морских перевозок и транспорта. Экономические причины превалируют — это колоссальный рынок сбыта и потрясающие возможности для комфортной и малозатратный добычи природных ресурсов, которые нужны для российской экономики, — считает Наталья Пискунова

Показателем эффективной политики служит уровень товарооборота между странами Африки и РФ, который в 2024 году достиг исторического максимума в $27,8 млрд, на 13% больше, чем в 2023 году. Одновременно с этим доля стран континента в общем товарообороте РФ в прошлом году увеличилась до 3,9%.

Традиционно российский экспорт преобладает над показателем импорта в торговых отношениях с этим регионом. Москва в основном направляет в государства Африки нефть и нефтепродукты, пшеницу, химическую продукцию, удобрения, различные металлы и изделия из них. Импортирует Россия преимущественно фрукты, орехи, какао и кофе.

— Активное возвращение в Африку со стороны российских компаний началось в 2014–2015 годах. Хороших успехов удалось добиться, прежде всего, в странах северной Африки (например, Египет, который традиционно был партнером России). Здесь есть прогресс по морским перевозкам в Китай, из Китая, в Индию и из Индии. Кроме того, это хорошие контракты на взаимодействие с поставщиками ресурсов — добыча редкоземельных металлов, работа с залежами алюминиевой руды в западной Африке, — отмечает эксперт.

Кроме этого, к 2030 году Россия планирует создать независимую финансовую систему для расчетов со странами Африки, а в Сенегале и Танзании в скором времени должны открыться торговые представительства.

— Российские транспортные компании уже участвуют в ряде проектов в Судане, Эритрее, Эфиопии, Египте, но пока что это точечное взаимодействие, — считает Наталья Пискунова.

Перспективное направление — сотрудничество в области авиаперевозок. Здесь речь идет как о расширении африканских аэропортов, так и заключение соглашений с местными авиакомпаниями, что в контексте санкций против российских авиаперевозчиков открывает для российских путешественников возможность попасть в большое количество стран. Сейчас такие соглашения, к примеру, уже есть с Эфиопскими и Каирскими авиалиниями.

Важный трек во взаимодействии России со странами Африки — военно-техническое сотрудничество. Такого рода соглашения у Москвы существуют с более чем 30 государствами региона. Им Россия поставляет различную военную технику — самолеты, вертолеты, системы ПВО и РЭБ, стрелковое вооружение и многое другое.