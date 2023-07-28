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«Надо найти способ поддерживать частные школы в Африке, где преподают русский»

Глава Россотрудничества Евгений Примаков — об открытии наших учебных заведений на континенте и африканцах в российских вузах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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За год почти вдвое увеличилось число обучающихся в России студентов из Африки. Об этом в интервью «Известиям» на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге рассказал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, лидерами среди стран континента по числу обучающихся стали Алжир, Нигерия, Мали и Чад. Наиболее востребованные специальности — врач, инженер, программист и менеджер.

«Африканцы охотно поступают на менеджеров»

— Как идет работа над открытием новых русских домов в Африке? Были ли сложности с этим?

— Нет, сложностей не было. Но мы неоднократно говорили об особенностях их открытия через соглашения. То есть мы можем открывать только так называемые неправительственные дома. Это как франшиза: мы подписываем соглашение с местным НКО, которое работает по локальному законодательству, и открываемся по межправсоглашению. У нас такое соглашение есть в Судане, Мали и Сьерра-Леоне.

школа в Кении
Фото: Global Look Press/Thomas Frey

— Владимир Путин сообщил, что Россия увеличит набор африканских студентов в некоторые вузы. Насколько востребовано для них образование в РФ?

— Оно востребовано. К примеру, у нас по квоте правительства в этом году обучается свыше 4,5 тыс. студентов, в прошлом было 2,7 тыс. То есть увеличение чуть меньше чем в два раза. Среди стран-лидеров, откуда приезжают студенты на учебу, — Алжир, Нигерия, Мали, Чад, по 200-300 человек.

— Какие преимущественно профессии востребованы африканскими студентами?

Чаще всего это врачи, медицинские специальности. Лидируют также инженеры и IT-специалисты. Примечательно, что еще африканцы охотно поступают на менеджеров.

медсестра в госпитале
Фото: ТАСС/WILL OLIVER


— Они чаще всего уезжают к себе на родину или остаются в России?

— Чаще, конечно, уезжают к себе, остается мало кто. Но многие, кстати, пытаются переехать дальше в Европу.

«У нас больше упор в развитие социальных отношений»

— Выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, Владимир Путин предложил создать в африканских странах школы с изучением русского языка. Как это будет выглядеть? Когда такая инициатива может быть реализована?

— У нас есть одна главная проблема, что всё, что мы делаем, — это исключительно, скажем так, по любви. Но на реализацию многих идей требуются ресурсы. Открыть школу — это финансирование. Я больше ставлю на частную инициативу. Нам надо найти способ поддерживать частные школы в Африке, где преподают русский язык, или государственные школы, существующие там уже. Или же речь может пойти об их открытии по официальному, долгому по времени формату создания пяти школ в Таджикистане (ранее президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон 1 сентября открыли в Таджикистане пять школ, где обучение идет на русском языке. — «Известия»).

выступление Путина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Какие сейчас проекты ведет Россотрудничество в Африке?

— У нас реализуется много проектов. К примеру, очень хорошая история сейчас с курсами экстренной медицинской помощи. Наши российские инфекционисты ездят в Республику Конго, в Браззавиль, уже второй год. И это дико востребовано. Кроме того, сюда активно приезжают молодые политики, молодые дипломаты и исследователи. Сейчас по нашему проекту с Фондом Горчакова африканцы приехали в Россию на стажировку, работают они в МГИМО и в других местах, пишут научные работы. У нас больше упор в развитие социальных отношений, и это очень хорошо работает.

— В обе стороны? Или это полезно только африканцам?

— Естественно, это в обе стороны работает. России это полезно тем, что это вызывает очень сильный и яркий общественно-политический эффект. Что мы делаем, зачем нам это? Нам нужна некая солидаризация, а не просто демонстрация нашей культуры в Африке. Важно, чтобы люди не только знали, что у нас есть великий писатель Федор Достоевский, нужно, чтобы они хотели его читать, потом — хотели учить русский язык, в дальнейшем — и учиться в России, а после становились нашими друзьями.

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