«Надо найти способ поддерживать частные школы в Африке, где преподают русский»

За год почти вдвое увеличилось число обучающихся в России студентов из Африки . Об этом в интервью «Известиям» на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге рассказал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, лидерами среди стран континента по числу обучающихся стали Алжир, Нигерия, Мали и Чад. Наиболее востребованные специальности — врач, инженер, программист и менеджер .

«Африканцы охотно поступают на менеджеров»

— Как идет работа над открытием новых русских домов в Африке? Были ли сложности с этим?

— Нет, сложностей не было. Но мы неоднократно говорили об особенностях их открытия через соглашения. То есть мы можем открывать только так называемые неправительственные дома. Это как франшиза : мы подписываем соглашение с местным НКО, которое работает по локальному законодательству, и открываемся по межправсоглашению. У нас такое соглашение есть в Судане, Мали и Сьерра-Леоне.

Фото: Global Look Press/Thomas Frey

— Владимир Путин сообщил, что Россия увеличит набор африканских студентов в некоторые вузы. Насколько востребовано для них образование в РФ?

— Оно востребовано. К примеру, у нас по квоте правительства в этом году обучается свыше 4,5 тыс. студентов, в прошлом было 2,7 тыс. То есть увеличение чуть меньше чем в два раза . Среди стран-лидеров, откуда приезжают студенты на учебу, — Алжир, Нигерия, Мали, Чад, по 200-300 человек.

— Какие преимущественно профессии востребованы африканскими студентами?

— Чаще всего это врачи, медицинские специальности. Лидируют также инженеры и IT-специалисты. Примечательно, что еще африканцы охотно поступают на менеджеров.

Фото: ТАСС/WILL OLIVER



— Они чаще всего уезжают к себе на родину или остаются в России?

— Чаще, конечно, уезжают к себе, остается мало кто. Но многие, кстати, пытаются переехать дальше в Европу.

«У нас больше упор в развитие социальных отношений»

— Выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, Владимир Путин предложил создать в африканских странах школы с изучением русского языка. Как это будет выглядеть? Когда такая инициатива может быть реализована?

— У нас есть одна главная проблема, что всё, что мы делаем, — это исключительно, скажем так, по любви. Но на реализацию многих идей требуются ресурсы . Открыть школу — это финансирование. Я больше ставлю на частную инициативу. Нам надо найти способ поддерживать частные школы в Африке, где преподают русский язык, или государственные школы, существующие там уже . Или же речь может пойти об их открытии по официальному, долгому по времени формату создания пяти школ в Таджикистане (ранее президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон 1 сентября открыли в Таджикистане пять школ, где обучение идет на русском языке. — «Известия»).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Какие сейчас проекты ведет Россотрудничество в Африке?

— У нас реализуется много проектов. К примеру, очень хорошая история сейчас с курсами экстренной медицинской помощи. Наши российские инфекционисты ездят в Республику Конго, в Браззавиль, уже второй год. И это дико востребовано . Кроме того, сюда активно приезжают молодые политики, молодые дипломаты и исследователи. Сейчас по нашему проекту с Фондом Горчакова африканцы приехали в Россию на стажировку, работают они в МГИМО и в других местах, пишут научные работы. У нас больше упор в развитие социальных отношений, и это очень хорошо работает.

— В обе стороны? Или это полезно только африканцам?