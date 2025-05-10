Белоусов заявил о стремлении России расширять военные связи с Нигером
Россия рассматривает конфедерацию Сахеля как желание Нигера, Буркина-Фасо и Мали расширять военные связи. Об этом 10 мая заявил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с коллегой из Нигера Салифу Моди.
«Стремимся к тому, чтобы весь спектр российско-нигерских военных связей динамично расширялся. Рассматриваем конфедерацию государств Сахеля как проявление решимости Нигера, Буркина-Фасо и Мали выстраивать новую архитектуру региональной безопасности, а также проводить независимый внешнеполитический курс с опорой на национальные интересы и собственный потенциал», — заявил Белоусов.
Кроме того, он подчеркнул, что сотрудничество в оборонной сфере находится на личном контроле президента Российской Федерации Владимира Путина.
По словам главы ведомства, партнерские отношения с Африкой имеют для России долгосрочный характер.
Ранее, 7 мая, Путин на встрече с коллегой из Республики Конго Дени Сассу-Нгессо отметил, что укрепление связей с Африкой является одним из приоритетных направлений внешней политики России. Кроме того, он заявил, что две страны солидарны в подходах к решению многих актуальных глобальных вопросов.