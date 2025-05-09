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Путин высоко оценил суверенный курс Сербии в международных делах

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Россия высоко ценит независимый и суверенный курс Сербии в международных делах. Об этом 9 мая сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Сербии Александром Вучичем.

Российский лидер также выразил признательность президенту Вучичу за то, что он приехал в Москву на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на все создаваемые препятствия.

«Дружба наших братских народов закалилась в те суровые военные годы. Это прочная основа отношений стратегического партнерства между Россией и Сербией. Оно носит конструктивный и обоюдовыгодный характер. Мы ценим независимо суверенный курс Сербии в международных делах», — сказал Путин.

По его словам, Россия остается гарантом безопасности Сербии, обеспечивая около 85% всех потребностей в энергетике страны. Он также добавил, что компания «Газпром» надежно обеспечивает Сербию газом и даже добавляет дополнительные объемы сверх контрактных обязательств.

В свою очередь Вучич поблагодарил президента РФ за великолепный парад Победы.

«Спасибо вам еще раз, за это торжественное мероприятие, за великолепный парад на котором мы сегодня присутствовали. Надеюсь, до встречи в Белграде, в Сербии», — сообщил он.

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7 мая Вучич прибыл в Москву Он подчеркнул, что ему безразлична реакция западных стран на его визит в РФ.

Гостями парада на Красной площади стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации. По его окончании Путин на приеме поблагодарил зарубежные делегации за приезд в столицу РФ на торжественные мероприятия.

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