Реклама
Прямой эфир
Армия
Объявленное Путиным перемирие в честь 80-й годовщины Победы вступило в силу
Происшествия
Средства ПВО отразили попытку еще пяти БПЛА атаковать Москву
Мир
Белоусов заявил о плане РФ и Абхазии сформировать общее пространство обороны
Мир
Мерц попросил представителей США не вмешиваться во внутреннюю политику ФРГ
Мир
СМИ сообщили об истощении запасов техники на складах НАТО из-за помощи Украине
Мир
Президент Эфиопии примет участие в параде Победы в Москве 9 мая
Мир
В Ватикане не смогли с первого раза избрать нового папу римского
Мир
Путин заявил об успешном развитии сотрудничества России и Китая в медиасфере
Мир
Адвокат Гуцул рассказал о возможном продлении домашнего ареста башкана
Мир
Путин назвал укрепление связей с Африкой одним из приоритетов внешней политики РФ
Мир
В посольстве РФ рассказали об участии Зеленского в саммите в Норвегии
Мир
США просили Украину принимать депортированных из страны мигрантов
Общество
В России хотят запретить продажу рамок для автономеров с нецензурными надписями
Мир
Венесуэла продолжает работать над присоединением к БРИКС
Происшествия
Силы ПВО уничтожили еще два летевших на Москву БПЛА
Происшествия
Губернатор Авдеев сообщил о падении БПЛА во Владимирской области
Мир
Фицо обвинил Эстонию в попытке сорвать его визит в Москву
Сюжет:

Вучич заявил о безразличии по поводу реакции ЕС на его визит в Москву

Вучич заявил, что ему безразлична реакция других стран на визит в Москву
0
EN
Фото: РИА Новости/МИД РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент Сербии Александр Вучич, прилетевший в Москву на праздничные мероприятия по случаю 80-летия Великой Победы, подчеркнул, что ему безразлична реакция западных стран на его визит в РФ. Об этом сербский лидер заявил 7 мая в интервью «Радио и телевидению Сербии» (РТС).

«Меня совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет. Меня выбрал сербский народ, меня избрали граждане Сербии. Меня не выбирают ни в Риге, ни в Таллине, ни в Вильнюсе, ни где бы то ни было еще», — отметил политик, подчеркнув, что он не скрывал от европейских коллег свое намерение посетить парад Победы.

Вучич также рассказал, что обещал президенту Российской Федерации Владимиру Путину принять участие в параде и не планировал нарушать данное слово, поскольку честь и гордость никому нельзя «ни отдать, ни продать».

Он добавил, что все последствия, которые могут подготовить европейские страны в ответ на его поездку в Москву, сербский президент берет на себя, потому они не коснутся Белграда.

Стыд и страх: на Западе не хотят видеть своих политиков празднующими победу над нацизмом
Признать Россию победителем — больно

6 мая стало известно, что власти Литвы и Латвии запретили самолету Вучича пересекать их воздушное пространство из-за его намерений посетить Москву для участия в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала отказ Литвы и Латвии вопиющим случаем. По ее словам, никто не сможет разрушить стратегическое партнерство и многовековую дружбу между Москвой и Белградом.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025