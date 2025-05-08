Вучич заявил о безразличии по поводу реакции ЕС на его визит в Москву

Президент Сербии Александр Вучич, прилетевший в Москву на праздничные мероприятия по случаю 80-летия Великой Победы, подчеркнул, что ему безразлична реакция западных стран на его визит в РФ. Об этом сербский лидер заявил 7 мая в интервью «Радио и телевидению Сербии» (РТС).

«Меня совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет. Меня выбрал сербский народ, меня избрали граждане Сербии. Меня не выбирают ни в Риге, ни в Таллине, ни в Вильнюсе, ни где бы то ни было еще», — отметил политик, подчеркнув, что он не скрывал от европейских коллег свое намерение посетить парад Победы.

Вучич также рассказал, что обещал президенту Российской Федерации Владимиру Путину принять участие в параде и не планировал нарушать данное слово, поскольку честь и гордость никому нельзя «ни отдать, ни продать».

Он добавил, что все последствия, которые могут подготовить европейские страны в ответ на его поездку в Москву, сербский президент берет на себя, потому они не коснутся Белграда.

6 мая стало известно, что власти Литвы и Латвии запретили самолету Вучича пересекать их воздушное пространство из-за его намерений посетить Москву для участия в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала отказ Литвы и Латвии вопиющим случаем. По ее словам, никто не сможет разрушить стратегическое партнерство и многовековую дружбу между Москвой и Белградом.