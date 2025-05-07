Захарова назвала отказ прибалтийских стран в пролетe спецборта Вучича вопиющим

Отказ Литвы и Латвии в предоставлении разрешения на пролет спецборта президента Сербии Александра Вучича в Россию является вопиющим случаем. Об этом 7 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Страны ЕС продолжают практику ограничения суверенного права государств осуществлять свою внешнюю политику, задействуют для этого все подручные средства. Нынешний отказ — очередной вопиющий случай», — приводятся слова дипломата на сайте МИД РФ.

По ее словам, никто не сможет разрушить стратегическое партнерство и многовековую дружбу между Москвой и Белградом.

Захарова также добавила, что Россия достойно отметит День Победы вместе с иностранными гостями.

6 мая сообщалось, что власти Литвы и Латвии запретили самолету Вучича пересекать их воздушное пространство из-за намерений сербского президента посетить Москву для участия в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Соответствующие действия вызваны «политической чувствительностью» к цели полета лидера.