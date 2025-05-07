СМИ сообщили о запрете Литвой и Латвией перелета Вучича на парад Победы в РФ

Власти Литвы и Латвии запретили самолету президента Сербии Александра Вучича пересекать их воздушное пространство, в то время как сербский лидер намерен посетить Москву для участия в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом 6 мая сообщила сербская газета «Вечерние новости».

«Вслед за Литвой власти Латвии запретили пролет сербского самолета в Москву, в котором должен был находиться президент Сербии Александр Вучич», — говорится в материале издания.

По информации газеты, соответствующие действия Литвы и Латвии вызваны «политической чувствительностью» к цели полета сербского президента.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в этот же день сообщил о том, что в Москве на параде по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 лидеров из приглашенных стран.

Министр финансов Сербии Синиша Мали 3 мая сообщил, что Вучич сдержит свое обещание и посетит парад Победы в Москве.

Главный парад страны в честь годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. Как отметил 30 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в Москве говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая.