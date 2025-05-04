В Сербии подтвердили визит Вучича в Москву 9 мая

Президент Сербии Александр Вучич сдержит свое обещание и посетит парад Победы в Москве. Об этом 3 мая заявил министр финансов Синиша Мали в эфире RTS.

«С тех пор как мы прилетели, я всякое прочитал — от того, что Вучич симулировал, чтобы избежать встречи с (главой США Дональдом. — Ред.) Трампом, до того, что это предлог, чтобы не встречаться с (президентом РФ Владимиром. — Ред.) Путиным. <...> Единственное, что могу сказать, зная его, с учетом того, что он держит слово, что будет там (в Москве. — Ред.), то он свое слово сдержит», — указал Мали.

Министр сообщил, что врачи порекомендовали сербскому президенту отдыхать и проводить время в покое. Ожидается, что через несколько дней Вучич обратится к общественности.

Ранее в этот день телекомпания RTS сообщила, что Вучич заболел во время визита в США, поэтому было принято решение вернуться обратно. Позднее СМИ уточнили, что Вучич был госпитализирован после прибытия из Соединенных Штатов.

Позднее кардиолог Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде Драган Динчич заявил, что возможной причиной недомогания Вучича стало резкое повышение давления. По его словам, показатели давления Вучича составили 165/98. Позднее сербский лидер был выписан из больницы.