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Президент Сербии Вучич прервал визит в США из-за болезни

RTS: Вучич из-за болезни прервал визит в США и решил вернуться в Сербию
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Фото: TASS/ZUMA
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Президент Сербии Александр Вучич заболел во время визита в США, поэтому было принято решение вернуться обратно. Об этом 3 мая сообщает телекомпания RTS.

«Президент Сербии Александр Вучич прервал свой визит в США из-за болезни. После обследования у врачей он решил вернуться в Сербию», — указано в материале.

Уточняется, что из-за болезни Вучич не смог присутствовать на главных мероприятиях, ради которых он приехал в Соединенные Штаты.

RTS не уточняет, чем именно заболел сербский лидер.

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Вучич 1 мая заявил, что намерен посетить Москву 9 мая и принять участие в праздновании Дня Победы, несмотря на давление со стороны Европейского союза (ЕС). Президент Сербии добавил, что готов принять любые последствия, включая возможные санкции, но отменять поездку не собирается.

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