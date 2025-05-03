Президент Сербии Вучич прервал визит в США из-за болезни

Президент Сербии Александр Вучич заболел во время визита в США, поэтому было принято решение вернуться обратно. Об этом 3 мая сообщает телекомпания RTS.

«Президент Сербии Александр Вучич прервал свой визит в США из-за болезни. После обследования у врачей он решил вернуться в Сербию», — указано в материале.

Уточняется, что из-за болезни Вучич не смог присутствовать на главных мероприятиях, ради которых он приехал в Соединенные Штаты.

RTS не уточняет, чем именно заболел сербский лидер.

Вучич 1 мая заявил, что намерен посетить Москву 9 мая и принять участие в праздновании Дня Победы, несмотря на давление со стороны Европейского союза (ЕС). Президент Сербии добавил, что готов принять любые последствия, включая возможные санкции, но отменять поездку не собирается.