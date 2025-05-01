Вучич заявил о плане приехать в Москву 9 мая при любых последствиях

Президент Сербии Александр Вучич 1 мая заявил, что намерен посетить Москву 9 мая и принять участие в праздновании Дня Победы, несмотря на давление со стороны Европейского союза (ЕС).

«Я сказал [президенту РФ Владимиру] Путину, что приеду в Россию 9 мая. Данное слово обязывает меня, я дал его своему народу, всем. Никто другой не должен ехать и страдать — поеду я, если только со мной что-то не случится или не будет какой-то невероятной угрозы для Сербии», — приводит слова Вучича газета Вечерне новости.

Вучич также выразил недоумение по поводу чрезмерного внимания в ЕС к его визиту в Москву.

«У них нет других тем, мир горит, они не знают, что делать с Украиной, с отключением электроэнергии. Представьте, если бы в Сербии на 24 часа отключили электроэнергию, они бы нас за ноги повесили», — отметил он.

Президент Сербии добавил, что готов принять любые последствия, включая возможные санкции, но отменять поездку не собирается.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье 30 апреля заявил, что поездка Вучича в Москву может иметь негативные последствия для вступления страны в состав Евросоюза. Мерсье добавил, что член ЕК по расширению ЕС Марта Кос объяснила Вучичу последствия его визита в Москву.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы в сторону Вучича со стороны ЕС — бандитизм. По ее словам, подобные методы давления напоминают действия мафии, шантажистов и «террористических ячеек».

Вучич 16 апреля сообщил, что сталкивается с мощным давлением из-за своего решения поехать в Россию на День Победы, но не откажется от визита. Он добавил, что согласился на поездку в Москву, потому что сербы гордятся своим участием в победе над нацизмом.