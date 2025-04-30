Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 апреля раскритиковала Еврокомиссию (ЕК) за давление на президента Сербии Александра Вучича в связи с его планируемым визитом в Москву на 9 Мая.

«В Еврокомиссии отказались от демократии? Если уважают демократию как принцип, так должны уважать и результаты народного волеизъявления, а не прибегать к диктатуре», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, подобные методы давления напоминают действия мафии, шантажистов и «террористических ячеек».

«Что это за «черные метки», которые Запад раздает в виде неких предупреждений? Так действовали пираты, мафия, шантажисты и преступники», — написала она.

Захарова также подчеркнула, что подобное отношение к потенциальным членам ЕС свидетельствует о реальных подходах Брюсселя, и выразила опасения за судьбу государств, которые окажутся в полной зависимости от «еврохулиганов».

Ранее в этот день представитель ЕК Гийом Мерсье заявил, что поездка Вучича в Москву может иметь негативные последствия для вступления страны в состав Евросоюза (ЕС). Мерсье добавил, что член ЕК по расширению ЕС Марта Кос объяснила Вучичу последствия его визита в Москву.

16 апреля Вучич сообщил, что сталкивается с мощным давлением из-за своего решения поехать в Россию на День Победы, но не откажется от визита. Он добавил, что согласился на поездку в Москву, потому что сербы гордятся своим участием в победе над нацизмом.