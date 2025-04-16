Вучич заявил о большом давлении из-за планов поехать в Москву на День Победы
Премьер-министр Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам страны 16 апреля заявил, что сталкивается с мощным давлением из-за своего решения поехать в Россию на День Победы, но не откажется от визита.
«Мне кажется, что небо вот-вот рухнет мне на голову от давления из-за поездки в Москву, хотя я никого не обманывал и не лгал. <...> Я не знаю, что решат другие. <...> Я своего решения не изменил», — приводит его слова местный портал B92.
Премьер добавил, что согласился на поездку в Москву потому, что сербы гордятся своим участием в победе над нацизмом. Помимо этого, Вучич отметил важность потенциальных переговоров с Россией по вопросу поставок газа в Сербию и другим аспектам двусторонних отношений.
Ранее, 14 апреля, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас предупредила европейских чиновников, что, в случае если они посетят Россию для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы, они столкнутся с последствиями.
Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ее заявление жестким и неправильным, а также отметил, что подобные угрозы должны оценивать те государства, которым они адресованы.