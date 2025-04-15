В Кремле назвали жесткой риторику Каллас о Дне Победы

Россия оценивает призыв верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Каи Каллас не посещать Москву для участия в параде Победы 9 мая как неправильный. Об этом 15 апреля заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы обращаем внимание на ее весьма и весьма жесткие заявления. Мы не считаем их правильными», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва будет рада видеть гостей, готовых разделить с россиянами «гордость и радость этого дня». Он также подчеркнул, что оценивать подобные угрозы должны те государства, которым они адресованы.

«Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает. И, как нам представляется, в Европе есть государства, которые не приемлют такую риторику», — заключил Песков.

Днем ранее Каллас заявила, что участия стран Евросоюза в параде 9 мая в Москве не планируется. Она предупредила, что европейские чиновники, которые поедут в РФ для участия в торжественных мероприятиях, столкнутся с «последствиями». Участие стран — кандидатов в ЕС в параде Победы также нежелательно, подчеркнула глава европейской дипломатии.

На следующий день депутат Госдумы Вячеслав Володин заявил, что верховного представителя ЕС по иностранным делам за такие заявление стоит отстранить от должности и предать международному трибуналу ООН.