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Каллас пригрозила последствиями лидерам ЕС за поездку на парад Победы

Глава евродипломатии Каллас: ЕС не примет участия в параде Победы в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас заявила, что участие стран объединения в параде 9 мая в Москве не планируется. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

«На встрече министров было очень четко заявлено различными государствами-членами, что любого участия в параде или торжествах по случаю 9 Мая в Москве, скорее всего, не будет с европейской стороны», — подчеркнула она.

Каллас также заявила, что европейские чиновники, которые поедут в Москву 9 мая, столкнутся с «последствиями». Она уточнила, что участие стран-кандидатов в ЕС в параде Победы также нежелательно. По ее словам, предупреждение доведено до этих государств.

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5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выдворение России и Белоруссии с торжественных мероприятий по случаю 80-летия Великой Победы во Второй мировой войне в Германии является вопиющим оскорблением. Ранее в МИД ФРГ сообщили, что представителей РФ и РБ могут не допускать к торжественным мероприятиям, посвященным 80-летию Победы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 марта призвал к жесткой борьбе с переписыванием истории странами Евросоюза (ЕС). Он подчеркнул, что в некоторых государствах ЕС происходит уравнивание преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, и тех, кто освобождал Европу от фашизма.

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