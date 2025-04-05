Захарова назвала оскорблением выдворение РФ с мероприятий к 80-летию Победы в ФРГ
Выдворение России и Белоруссии с торжественных мероприятий по случаю 80-летия Великой Победы во Второй мировой войне в Германии является вопиющим оскорблением. Об этом 5 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она прокомментировала публикацию газеты Berliner Zeitung со ссылкой на документ МИД ФРГ, в которой говорится, что приглашение российских и белорусских представителей для празднования мероприятий федерального, регионального и местного значения не допускается. Отмечалось, что учреждения также могут воспользоваться «правом выдворения по своему усмотрению».
«Сам по себе тот факт, что идейные наследники и прямые потомки гитлеровских палачей будут выдворять русских с торжественных мероприятий, посвященных Победе, уже выглядит вопиющим оскорблением», — написала она в Telegram-канале.
Захарова уточнила, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее аппарат продолжают «воссоздавать используемые нацистами бесчеловечные практики». По ее словам, выдворение с мероприятий русских, белорусов и бывших советских граждан, в том числе евреев, можно назвать возрождением нацизма.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 марта призвал к жесткой борьбе с переписыванием истории странами Евросоюза (ЕС). Он подчеркнул, что в некоторых государствах ЕС происходит уравнивание преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, и тех, кто освобождал Европу от фашизма.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 26 марта заявил, что страны ЕС пытаются переписать историю ХХ века, чтобы подрастающее поколение считало, что Россия не была победительницей нацизма во Второй мировой войне. По его словам, государства Евросоюза взяли на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха.