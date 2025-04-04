МИД ФРГ призвал не приглашать представителей РФ на мероприятия в честь Победы
МИД Германии рекомендовал не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом 4 апреля сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на внутренний документ ведомства.
«Районам и муниципалитетам рекомендуется не направлять приглашения российским и белорусским дипломатам, а при необходимости даже высылать незваных гостей», — говорится в публикации.
Газета указала, что документ при этом советует отправлять представителей ФРГ на памятные мероприятия в других странах, даже если там будут присутствовать представители РФ и Белоруссии.
Кроме того, издание обратило внимание, что ряд глав районных администраций земли Бранденбург задаются вопросом, почему нужно так наказывать именно потомков бойцов Красной армии, которая освобождала Германию от нацизма.
Ранее, 30 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к жесткой борьбе с переписыванием истории странами Евросоюза (ЕС). Он подчеркнул, в некоторых государствах ЕС происходит уравнивание преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, и тех, кто освобождал Европу от фашизма.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил 26 марта, что страны ЕС пытаются переписать историю ХХ века, чтобы подрастающее поколение считало, что Россия не была победительницей нацизма во Второй мировой войне. По его словам, государства Евросоюза взяли на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха.