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МИД ФРГ призвал не приглашать представителей РФ на мероприятия в честь Победы

Berliner Zeitung: МИД ФРГ просит не приглашать РФ на мероприятия в честь Победы
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Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi
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МИД Германии рекомендовал не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом 4 апреля сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на внутренний документ ведомства.

«Районам и муниципалитетам рекомендуется не направлять приглашения российским и белорусским дипломатам, а при необходимости даже высылать незваных гостей», — говорится в публикации.

Газета указала, что документ при этом советует отправлять представителей ФРГ на памятные мероприятия в других странах, даже если там будут присутствовать представители РФ и Белоруссии.

Кроме того, издание обратило внимание, что ряд глав районных администраций земли Бранденбург задаются вопросом, почему нужно так наказывать именно потомков бойцов Красной армии, которая освобождала Германию от нацизма.

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