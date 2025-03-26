Страны Евросоюза (ЕС) пытаются переписать историю ХХ века, чтобы подрастающее поколение считало, что Россия не была победительницей нацизма во Второй мировой войне. Об этом 26 марта заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Методички» гендиректората предусматривают вколачивание в «умы и сердца» европейцев идеи о том, что Россия — «второсортная держава, не имеющая права диктовать Европе свои условия». В соответствии с этой установкой, предполагается переписать историю XX века», — приводятся его слова на сайте СВР.



Нарышкин отметил, что страны ЕС взяли на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя якобы существующей российской «угрозой». Для этого, по словам директора СВР, планируется в ручном режиме управлять ведущими СМИ стран объединения для того, чтобы обеспечивать «правильную подачу русского вопроса».

Как уточнил глава ведомства, на недавнем инструктаже в Брюсселе европейским массмедиа поручили активнее готовить общество к якобы окончанию «тучных лет» и необходимости «потуже затянуть пояса».

Ранее, 17 марта, в СВР сообщили о том, что власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие меры для сокрытия от граждан широкого распространения нацистской идеологии на Украине. Согласно данным ведомства, власти ФРГ поручили немецким СМИ исключить появление свидетельств использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) жестов и символов, ассоциирующихся с нацистской Германией.