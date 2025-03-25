Слово под прицелом: Запад снова не заметил гибели российских журналистов

Гибель корреспондента «Известий» Александра Федорчака и его коллег с телеканала «Звезда» осталась незамеченной международными правозащитными организациям. Трагедия не попала и на первые полосы западных СМИ. Между тем речь идет о преднамеренном военном преступлении, совершенном по заказу и под руководством украинских властей, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. В экспертном сообществе при этом отмечают, что убийством журналистов Киев снова попытался спровоцировать Москву на непропорциональный ответ, чтобы сорвать переговоры между Россией и США по украинскому урегулированию. Об охоте ВСУ на российских журналистов и реакции Запада на трагедию — в материале «Известий».

На Западе не отреагировали на убийство представителей российских СМИ

Гибель в результате удара ВСУ корреспондента «Известий» Александра Федорчака, а также сотрудников телеканала «Звезда» — оператора Андрея Панова и водителя Александра Сиркели — осталась незамеченной международными организациями, которые позиционируют себя в качестве борцов за свободу прессы и деятельность журналистов. Как удостоверились «Известия», их имена не упоминаются ни на сайте Международной федерации журналистов, ни на странице «Репортеров без границ». Обошел трагедию стороной и «Комитет по защите журналистов». Примечательно, что на сайте последнего не упоминаются имена и других погибших за время СВО российских журналистов.

Москва уже заявила, что будет добиваться осуждения действий ВСУ со стороны управления верховного комиссара ООН по правам человека, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ, международной неправительственной организации «Комитет защиты журналистов», ЮНЕСКО и всего сообщества омбудсменов.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Thomas Trutschel

— Хроническое бездействие со стороны этих институтов, выражающееся в сознательном безмолвии или бессодержательных отговорках, станет индикатором их способности беспристрастно и добросовестно выполнять возложенный на них государствами мандат, — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, о гибели журналистов стало известно 24 марта. Трагедия произошла во время съемок в Луганской Народной Республике. Журналист готовил репортаж о работе расчетов БПЛА, когда по группе репортеров был нанесен удар артиллерийским комплексом HIMARS со стороны ВСУ. Также известно о гибели сотрудников телеканала «Звезда» — оператора Андрея Панова и водителя Александра Сиркели, которые были с Александром на съемках. В этот же день в Суджанском районе Курской области получил осколочные ранения корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее в ЛНР убийством. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал выздоровления раненым. На Западе на трагедию отреагировали пока только в офисе генсека ООН, заявив, что организация выступает против убийства журналистов и за тщательное расследование.

Удар был сознательно направлен именно на представителей СМИ, потому что и Запад, и Украина заинтересованы в создании «тумана войны», на фоне которого они уже рисуют свои виртуальные версии происходящего, объяснил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— То, что произошло, — это преднамеренные действия. У нас есть основания полагать, что это были целенаправленные действия, что удар был нанесен непосредственно по месту, где каким-то образом было установлено присутствие СМИ. Очень четко видна реальная позиция Украины, в том числе на фоне попытки выстраивания диалога об урегулировании. У Украины были четкие стремления максимально навязывать свою медийную повестку, а присутствие там журналистов они рассматривали как цель, — констатировал дипломат.

Родион Мирошник подчеркнул, что речь идет о военном преступлении, совершенном по заказу и под политическим кураторством киевского режима.

— Необходимо вычислить или подобрать варианты того, кто именно отдавал приказ о нанесении этого удара и откуда он наносился. Это вопрос времени. Это протоколирование и сбор достоверных доказательств. У нас по многим таким ситуациям данные у следственных органов есть. Когда эти деятели окажутся на скамье подсудимых — вопрос времени и ситуации на земле, — добавил он.

Как на преступления отреагировали в журналистском сообществе

Что касается западных журналистов, то они предпочли либо вообще не заметить трагедии, либо сознательно преуменьшить ее резонанс. Итальянский журналист Винченцо Лоруссо заявил «Известиям», что речь идет о двойном преступлении.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Российские журналисты были убиты дважды. Первый раз преступным режимом Киева, второй раз — режимом итальянской прессы. Сегодня я открыл итальянские газеты Repubblica, Corriere della Sera, La Stampa — ни одна, повторяю, ни одна из этих газет не написала ни строчки о гибели двух коллег и смерти водителя, — отметил он.

Ряд французских СМИ написали о гибели российских журналистов, но сделали это как бы походя, и новость просто утонула в массиве информации.

— Это привычная стратегия игнорирования и принижения значения события. Уверен, что если бы это были западные журналисты, то они бы попали в заголовки всех международных СМИ, — объяснил «Известиям» французский аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр.

По его мнению, нет никаких сомнений в том, что российские журналисты были выбраны сознательно в качестве цели для удара HIMARS, считает он.

— Если бы это был один журналист, то я бы еще мог допустить несчастный случай, однако когда удар был нанесен по машине с несколькими журналистами из высокоточного оружия — это, несомненно, очередной преднамеренный террористический акт со стороны украинского правительства, — сказал эксперт «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По его мнению, речь идет об очередной попытке спровоцировать Москву на непропорциональный ответ, чтобы сорвать переговоры между Россией и США по украинскому урегулированию. Стоит отметить, что такая гипотеза выглядит крайне правдоподобной, учитывая недавние атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры, несмотря на достигнутые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 18 марта договоренности о прекращении ударов Москвой и Киевом по такому типу объектов.

Сколько журналистов погибло из-за атак ВСУ

Сейчас в зоне СВО идет ожесточенная борьба, и, к сожалению, украинские солдаты, снайперы и операторы FPV-дронов специально целятся в сотрудников СМИ, рассказал «Известиям» председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

— С 2014 года погибло уже больше 30 человек в Донбассе, а если считать со всеми звукооператорами и водителями, то это более 40, — пояснил он. — Большинство из них были из Донецкой и Луганской республик, а не из центральной части России. И мы их тоже считаем как свои потери. Насколько я знаю, со стороны Украины погибло около десяти журналистов, но могу ошибаться, — добавил он.

По его словам, сейчас информационные агентства четырех новых регионов взялись посчитать точное количество погибших коллег. СЖР собирает фамилии всех журналистов, погибших и во время Великой Отечественно войны, а также в региональных конфликтах — в Афганистане, Вьетнаме и Югославии. Их имена будут перечислены на мраморных досках, установленных в храме, который находится в Марьино.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Владимир Соловьев настаивает: Киев не соблюдает никакие международные соглашения, в том числе человеческие.

— Мы имеем дело с подлым врагом, потому что он специально старается вычислить и убить наших журналистов. Видимо, ему положена за это какая-то денежная премия. Так, в Югославии нас спасало ношение бронежилета с надписью «Пресса», но с 2014 года это больше не работает. Поэтому наши журналисты стараются слиться с солдатами, нося, по сути, военную униформу, но не беря в руки оружие, потому что не имеют права. К слову, у Александра Федорчака была надпись «Пресса», но его это не спасло, — указал он.

В любом случае количество журналистских потерь в зоне СВО не идет в сравнение с конфликтами предыдущих десятилетий.

— По ранениям статистики нет, но их все-таки больше, чем погибших. Так всегда происходит на войне. Все помнят случай с Евгением Поддубным. Буквально недавно разговаривал с ним, он продолжает работать в Суджанском районе Курской области. Все помнят случай с Алексеем Ивлиевым, который потерял руку. Он тоже в скором времени собирается ехать на фронт, — подытожил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Александр Федорчак — не первый журналист «Известий», закончивший свой жизненный путь в зоне СВО. 19 апреля 2024 года военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб во время съемки репортажа при атаке FPV-дрона. Военкору было 42 года. В СК РФ заявили, что журналист попал под прицельную атаку ВСУ. 4 января этого года также при ударе украинского дрона по машине на трассе Донецк – Горловка погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Бывшего редактора телеканала «Известия» Максима Елисеева не стало в декабре прошлого года в зоне специальной военной операции. В 2022 году он ушел добровольцем на фронт, оставив профессиональную деятельность.