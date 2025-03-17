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СВР заявила о мерах Запада по сокрытию распространения идеологии нацизма на Украине

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Фото: РИА Новости/стрингер
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Власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие меры для сокрытия от граждан широкого распространения нацистской идеологии на Украине. Об этом 17 марта сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

«По поступающей в СВР информации, власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие административные меры для сокрытия от собственных граждан широкого распространения нацистской идеологии на Украине», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Согласно заявлению, немецкие власти поручили местным СМИ исключить появление свидетельств использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) жестов и символов, ассоциирующихся с нацистской Германией.

Также отмечается, что при записи репортажей с участием украинских военных журналистам предписано «вежливо» просить удалить «агитационные элементы и воздержаться от нежелательных действий» на время съемки. При этом в СВР уточнили, что немецкому правительству известен факт свободного хождения на Украине нацистских идей.

«Линия германского правительства убедительно свидетельствует о том, что власти современной Германии на самом деле не видят ничего плохого в приверженности украинцев символам Третьего рейха и, по сути, игнорируют преступления нацистского периода своей истории», — добавили в службе.

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МИД Израиля 16 марта запретил журналисту «Известий» Никите Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы МИДа Гидеона Саара. Это произошло из-за того, что 4 марта на официальном мероприятии корреспондент спросил об отсутствии осуждения Израилем восхваления на Украине пособников националистов времен холокоста. Министр ответил, что не знал об этом до заданного вопроса.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» 17 марта отметила, что ситуация с отстранением Кулюхина указывает на нежелание Израиля знать правду о неонацизме на Украине. По ее словам, «странно третировать журналиста в стране, которая остро и искренне переживает историческую боль».

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