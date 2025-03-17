СВР заявила о мерах Запада по сокрытию распространения идеологии нацизма на Украине
Власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие меры для сокрытия от граждан широкого распространения нацистской идеологии на Украине. Об этом 17 марта сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.
«По поступающей в СВР информации, власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие административные меры для сокрытия от собственных граждан широкого распространения нацистской идеологии на Украине», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Согласно заявлению, немецкие власти поручили местным СМИ исключить появление свидетельств использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) жестов и символов, ассоциирующихся с нацистской Германией.
Также отмечается, что при записи репортажей с участием украинских военных журналистам предписано «вежливо» просить удалить «агитационные элементы и воздержаться от нежелательных действий» на время съемки. При этом в СВР уточнили, что немецкому правительству известен факт свободного хождения на Украине нацистских идей.
«Линия германского правительства убедительно свидетельствует о том, что власти современной Германии на самом деле не видят ничего плохого в приверженности украинцев символам Третьего рейха и, по сути, игнорируют преступления нацистского периода своей истории», — добавили в службе.
МИД Израиля 16 марта запретил журналисту «Известий» Никите Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы МИДа Гидеона Саара. Это произошло из-за того, что 4 марта на официальном мероприятии корреспондент спросил об отсутствии осуждения Израилем восхваления на Украине пособников националистов времен холокоста. Министр ответил, что не знал об этом до заданного вопроса.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» 17 марта отметила, что ситуация с отстранением Кулюхина указывает на нежелание Израиля знать правду о неонацизме на Украине. По ее словам, «странно третировать журналиста в стране, которая остро и искренне переживает историческую боль».