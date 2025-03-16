Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg заявило о возможном отказе Украины и ЕС от перемирия на условиях РФ
Армия
Силы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы JDAM и 141 дрон ВСУ
Политика
Ушаков назвал призыв к перемирию попыткой дать ВСУ время на перегруппировку
Мир
Латвия приостановила работу единственного КПП с Белоруссией
Экономика
Цены на жилье могут вырасти на 10–20% из-за расширения семейной ипотеки
Мир
Журналист Карлсон заявил об уважении к Путину за его отношение к России
Мир
Уиткофф отметил сокращение дистанции в переговорах РФ и США по Украине
Общество
Журналист «Известий» заявил о боязни МИД Израиля правды о неонацизме на Украине
Мир
Минфин США назвал операцию в Йемене началом «максимального давления» на Иран
Спорт
«Рейнджерс» обыграли «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Армия
Ракета «Ангара-1.2» с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк
Мир
МИД Израиля ограничил работу журналисту «Известий» после вопроса о Бандере
Общество
СК возбудил дело о теракте по факту мародерства и убийства жителей Курской области
Политика
В МИД РФ заявили о поиске Макроном оправдания для участия в конфликте на Украине
Армия
Военные РФ рассказали об уничтожении техники ВСУ системами «Торнадо-С»
Мир
Богданов подчеркнул необходимость освобождения заложников в Газе
Мир
СМИ узнали о планах Запада отправить на Украину более 10 тыс. миротворцев

МИД Израиля ограничил работу журналисту «Известий» после вопроса о Бандере

0
EN
Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Министерство иностранных дел Израиля запретило журналисту «Известий» Никите Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы МИДа Гидеона Саара. Об этом 16 марта сообщил журнал The Seventh Eye со ссылкой на внешнеполитическое израильское ведомство.

«МИД Израиля запретил Кулюхину участвовать в будущих пресс-конференциях», — говорится в материале.

Как сообщает издание, это связано с тем, что на пресс-конференции Саара 4 марта корреспондент спросил об отсутствии осуждения с израильской стороны восхваления на Украине пособников националистов времен холокоста, в том числе их лидера Степана Бандеры, ответственного за гибель многих евреев. Министр отметил, что не знал об этом до заданного вопроса, как и о тенденции переименования улиц украинских городов в их честь.

Конец террориста: как был ликвидирован Степан Бандера
Украинского националиста настигли в ФРГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь выразила удивление, что Саар не был осведомлен тем, что на украинской территории восхваляют Бандеру. Она также задалась вопросом, чем занято посольство Израиля в Киеве и Москве, если не докладывало о фактах подобного характера.

Степан Бандера в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). На счету боевого крыла ОУН — боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), которых по имени лидера движения стали называть бандеровцами, множество преступлений. От их рук погибли около 100 тыс. поляков, чехов, евреев Западной Украины.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025