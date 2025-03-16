МИД Израиля ограничил работу журналисту «Известий» после вопроса о Бандере

Министерство иностранных дел Израиля запретило журналисту «Известий» Никите Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы МИДа Гидеона Саара. Об этом 16 марта сообщил журнал The Seventh Eye со ссылкой на внешнеполитическое израильское ведомство.

«МИД Израиля запретил Кулюхину участвовать в будущих пресс-конференциях», — говорится в материале.

Как сообщает издание, это связано с тем, что на пресс-конференции Саара 4 марта корреспондент спросил об отсутствии осуждения с израильской стороны восхваления на Украине пособников националистов времен холокоста, в том числе их лидера Степана Бандеры, ответственного за гибель многих евреев. Министр отметил, что не знал об этом до заданного вопроса, как и о тенденции переименования улиц украинских городов в их честь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь выразила удивление, что Саар не был осведомлен тем, что на украинской территории восхваляют Бандеру. Она также задалась вопросом, чем занято посольство Израиля в Киеве и Москве, если не докладывало о фактах подобного характера.

Степан Бандера в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). На счету боевого крыла ОУН — боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), которых по имени лидера движения стали называть бандеровцами, множество преступлений. От их рук погибли около 100 тыс. поляков, чехов, евреев Западной Украины.