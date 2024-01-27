«Россия сделает все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм»

Судьба Ленинграда, борьба и мужество его жителей навсегда останутся одной из самых трагических, но в то же время триумфальных страниц в истории страны, заявил президент России Владимир Путин 27 января на концерте, посвященном 80-летию освобождения города от фашистской блокады. К участию в памятных мероприятиях присоединился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Они назвали действия нацистов против советских граждан геноцидом . А агрессия, с которой сегодня столкнулась РФ, свидетельствует, что в 1945 году нацизм был повержен, но не изжит , сказал российский лидер. Почему история блокады особенно важна для Владимира Путина и какие страны напрямую используют методы гитлеровцев сегодня, — в материале «Известий».

Какие места посетил президент в годовщину освобождения

Второй день работы Владимира Путина в Санкт-Петербурге — 27 января — полностью посвящен мероприятиям в память о снятии блокады Ленинграда . В день 80-й годовщины полного освобождения города президент, как и вся страна, почтил память его жителей и защитников. Ленинград — единственный в мировой истории город с многомиллионным населением, который смог выдержать почти 900-дневное окружение . Его осада войсками нацистской Германии длилась 872 дня: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. К этому времени в Северной столице осталось не более 800 тыс. жителей из трех миллионов, проживавших в Ленинграде и его пригородах до Великой Отечественной войны.

Уже традиционно глава государства в этот день возлагает букет красных роз и венок к главным мемориалам, посвященным памяти об этом трагическом периоде в истории — к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке и памятнику «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище . Оба места особенно важны для президента — коренного ленинградца. Как неоднократно рассказывал сам глава государств а, на Невском пятачке в годы блокады его отец — Владимир Спиридонович — был тяжело ранен, но боевой товарищ вынес Путина-старшего на руках в ближайший госпиталь на правый берег реки. Позже на месте боев был открыт памятник «Рубежный камень» . На обелиске с тех пор высечены строки Роберта Рождественского: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы».

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к мемориалу «Рубежный камень» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Еще одно место — Пискаревское кладбище. Именно оно зимой 1941/42 годов стало основным для массового захоронения тех, кто блокаду не пережил : здесь в братских могилах покоятся 420 тыс. жителей Ленинграда и 70 тыс. воинов-защитников города . По аллее на пути к главному монументу мемориала — «Мать-Родина» — президент остановился у одной из братских могил. В ней похоронен родной брат Владимира Путина, умерший от дифтерии ребенком во время блокады. Оставляя букет красных роз, президент опустился на колено и немного задержался у могилы .

Во второй половине дня к памятным мероприятиям присоединился коллега Владимира Путина — президент Белоруссии Александр Лукашенко , он проведет в Санкт-Петербурге несколько дней. Главы государств в присутствии горожан открыли мемориал мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны . Из общего числа потерь, которые понес Советский Союз в те годы, более половины составили именно мирные жители , напомнил российский лидер.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) Фото: РИА Новости/Дмитрий Азаров

— Именно им — всем мирным гражданам Советского Союза, чьи жизни унес молох нацистского геноцида, — посвящен мемориал, который мы открываем сегодня. Он призван стать одним из символов нашей памяти, нашего нравственного, священного долга расследовать все преступления, установить виновных , — заявил президент, подчеркнув, что преступления нацистов не имеют срока давности.

Некоторые страны сегодня напрямую используют методы гитлеровцев: Украина прибегает к террору и варварским убийствам, а в ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика , заявил Владимир Путин. Он обратил внимание, чт о в странах Прибалтики десятки тысяч людей «объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав» .

— Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены , — заявил Путин.

Александр Лукашенко на церемонии также раскритиковал разрушение мемориалов советским солдатам в Польше, Латвии, Литве, Эстонии и на Украине, намекнув, что разрушать монументы бессмысленно: память о событиях Второй мировой войны живет не в памятниках, а в сердцах людей .

Работа по признанию геноцида советского народа

После главы государств вместе направились в «Газпром-Арену», где вечером прошло главное мероприятие дня — спектакль-концерт к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады . Сюда, к слову, были приглашены сотни ленинградцев, и зал был заполнен почти полностью. Перед началом спектакля-концерта президент объявил минуту молчания в память о погибших в годы обороны . Судьба блокадного Ленинграда, его борьба и мужество навсегда останутся одной из самых трагических, но в то же время триумфальных страниц в истории страны и всего мира , заявил Владимир Путин.

— Блокада Ленинграда навсегда останется в истории как самый страшный пример массового убийства советских граждан. От голода и болезней в городе погибли свыше 1 млн человек . В основном это пожилые люди, женщины, дети. Это число сложно осмыслить и представить, но это лишь часть тех бесчинств, что обрушили на нашу землю , — сказал он.

Подобные действия в отношении многонационального советского народа полностью соответствуют признанному во всем мире определению геноцида , подчеркнул Владимир Путин. РФ добьется, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права . Работу в этом направлении ведут и общественники. К примеру, участники движения «Волонтеры Победы» помогают в поиске свидетелей тех страшных событий, сопровождают бывших узников концлагерей на судебные заседания.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Уже прошло 17 судов по признанию геноцида советского народа. 17 вынесенных решений, в том числе и в Ленинградской области. Сейчас готовятся суды в ЛНР и других регионах . Об этом необходимо помнить. Ведь когда ты знаешь, что такое нацизм, что такое геноцид, ты никогда не допустишь повторения этого , — сказала «Известиям» зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

Однако агрессия, с которой сегодня столкнулась Россия, свидетельствует, что в 1945 году нацизм был повержен, но не изжит , заявил президент. В таком же ключе высказался и Александр Лукашенко, также выступивший на сцене «Газпром-Арены». Белоруссия и Россия не хотят войны, призывают к мирному диалогу, однако Минск и Москва в состоянии дать достойный отпор своим недоброжелателям , заявил президент Белоруссии. Он подчеркнул, что сохранение правды о Великой Отечественной войне — наиважнейший вопрос, который ставит время .

— Мы, наследники победителей, противостоим идеологии нацизма, от которой страдали и немцы, и французы, и многие-многие другие народы. Также мы ставим вопрос признания геноцида советского народа , — заявил Лукашенко.