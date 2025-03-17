Реклама
Прямой эфир
Мир
Ушаков указал на сохранение у Москвы надежды на переговоры по Украине
Мир
Более 1 тыс. человек пострадали в результате ударов по сектору Газа
Мир
Израиль заранее предупредил администрацию Трампа о возобновлении ударов по Газе
Армия
Средства ПВО сбили пять авиабомб JDAM и 117 беспилотников ВСУ
Наука и техника
Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» отстыковался от МКС
Наука и техника
Ученые РФ разработали способ диагностики муковисцидоза по выдыхаемому воздуху
Мир
В Канаде заявили о новом партнерстве с Францией в сфере обмена разведданными
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии
Мир
Экс-духовник Трампа сдался властям в США после обвинений в насилии над ребенком
Мир
В ХАМАС обвинили Нетаньяху в обречении заложников в Газе «неизвестной судьбе»
Экономика
Курс рубля начнет слабеть после 80 за доллар
Армия
Расчет ЗРК «Тор-М1» уничтожил БПЛА ВСУ на красноармейском направлении
Мир
Парижская полиция пытается освободить захваченный бездомными театр
Происшествия
В Башкирии в пожаре в двухэтажном доме погибли взрослый и пятеро детей
Мир
Парагвай и РФ запустят обмены между деловыми кругами
Армия
Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ у Часова Яра
Экономика
Власти потратили на обслуживание госдолга рекордные 2 трлн

Захарова указала на нежелание Израиля знать правду о нацизме на Украине

0
EN
Фото: РИА Новости/МИД РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ситуация с отстранением корреспондента «Известий» Никиты Кулюхина от пресс-конференций МИД Израиля после вопроса о восхвалении на Украине Степана Бандеры высветила незнание либо нежелание Израиля знать правду о неонацизме на Украине. Об этом 17 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«За что же третировать? Тем более делать это в стране, которая так остро, по-настоящему искренне переживает историческую боль», — подчеркнула Захарова, отвечая на вопрос «Известий».

Она также отметила, что журналист задал вопрос, связанный с международной повесткой — он спросил о первопричинах украинского кризиса. Эту тему также обсуждают на различных международных площадках уже долгое время.

«Это тема, которая на повестке уже много лет. Я не слышала ни одного слова оскорбления, неуважения, неадекватности. <...> Всё было, по-моему, в рамках абсолютной законности и этики», — подчеркнула официальный представитель МИДа.

По словам Захаровой, на территории Украины уже долгое время героизируют нацизм, что делают в виде прославления коллаборационистов, нацистов и тех, кого осудил Нюрнбергский трибунал. Это всё имело статус государственной поддержки.

«Как же можно каждый день жить темой холокоста, делать ее главной темой своего государства и при этом не понимать, что в одной европейской стране, на территории Украины, тех, кто был преступниками, кто совершал холокост в отношении еврейского населения <…> палачей, совершавших против евреев на территории нынешней Украины, сегодня прославили практически как новых святых?» — резюмировала Захарова.

«Россия сделает всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм»
Владимир Путин в день 80-летия освобождения Ленинграда напомнил о геноциде в годы войны

Журнал The Seventh Eye 16 марта сообщил, что МИД Израиля запретил Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства. Это связано с тем, что на пресс-конференции 4 марта корреспондент спросил, почему израильская сторона не осуждает восхваление на Украине пособников националистов времен холокоста, в том числе их лидера Степана Бандеры, ответственного за гибель многих евреев. Саар заявил, что не знал об этом до заданного вопроса, как и о тенденции переименования улиц украинских городов в их честь.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 марта заявил, что Россия призывает партнеров в Израиле пересмотреть решение о запрете Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы МИДа Гидеона Саара.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025