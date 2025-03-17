Захарова указала на нежелание Израиля знать правду о нацизме на Украине

Ситуация с отстранением корреспондента «Известий» Никиты Кулюхина от пресс-конференций МИД Израиля после вопроса о восхвалении на Украине Степана Бандеры высветила незнание либо нежелание Израиля знать правду о неонацизме на Украине. Об этом 17 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«За что же третировать? Тем более делать это в стране, которая так остро, по-настоящему искренне переживает историческую боль», — подчеркнула Захарова, отвечая на вопрос «Известий».

Она также отметила, что журналист задал вопрос, связанный с международной повесткой — он спросил о первопричинах украинского кризиса. Эту тему также обсуждают на различных международных площадках уже долгое время.

«Это тема, которая на повестке уже много лет. Я не слышала ни одного слова оскорбления, неуважения, неадекватности. <...> Всё было, по-моему, в рамках абсолютной законности и этики», — подчеркнула официальный представитель МИДа.

По словам Захаровой, на территории Украины уже долгое время героизируют нацизм, что делают в виде прославления коллаборационистов, нацистов и тех, кого осудил Нюрнбергский трибунал. Это всё имело статус государственной поддержки.

«Как же можно каждый день жить темой холокоста, делать ее главной темой своего государства и при этом не понимать, что в одной европейской стране, на территории Украины, тех, кто был преступниками, кто совершал холокост в отношении еврейского населения <…> палачей, совершавших против евреев на территории нынешней Украины, сегодня прославили практически как новых святых?» — резюмировала Захарова.

Журнал The Seventh Eye 16 марта сообщил, что МИД Израиля запретил Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства. Это связано с тем, что на пресс-конференции 4 марта корреспондент спросил, почему израильская сторона не осуждает восхваление на Украине пособников националистов времен холокоста, в том числе их лидера Степана Бандеры, ответственного за гибель многих евреев. Саар заявил, что не знал об этом до заданного вопроса, как и о тенденции переименования улиц украинских городов в их честь.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 марта заявил, что Россия призывает партнеров в Израиле пересмотреть решение о запрете Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы МИДа Гидеона Саара.