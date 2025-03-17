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В Кремле призвали Израиль пересмотреть решение об ограничении работы Кулюхина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия призывает партнеров в Израиле пересмотреть решение о запрете журналисту «Известий» Никите Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы МИДа Гидеона Саара. Об этом 17 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что каждая страна отдельно регулирует режим посещения журналистами мероприятий на высшем уровне. В том числе он подчеркнул наличие конкретных норм и правил по данному вопросу.

«Если этот запрет действительно связан с попыткой журналиста поднять ту или иную тему, то, конечно, мы призываем наших партнеров в Израиле, наших израильских друзей пересмотреть это решение», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос «Известий».

Пресс-секретарь президента уточнил, что если запрет связан с содержанием вопроса журналиста, то российской стороне «больше импонировало бы отсутствие каких-либо ограничений».

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Журнал The Seventh Eye 16 марта сообщил, что МИД Израиля запретил Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства. Это связано с тем, что на пресс-конференции 4 марта корреспондент спросил, почему израильская сторона не осуждает восхваление на Украине пособников националистов времен холокоста, в том числе их лидера Степана Бандеры, ответственного за гибель многих евреев. Саар заявил, что не знал об этом до заданного вопроса, как и о тенденции переименования улиц украинских городов в их честь.

Политика так называемой деколонизации стала продолжением «декоммунизации» на Украине, которую начали проводить с 2015 года в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он предписывает сносить памятники, демонтировать мемориальные доски, переименовывать все топографические объекты, названия которых связаны с СССР или Россией. Особенно эта политика обострилась после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в феврале 2022 года.

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