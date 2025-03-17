Невзгода слова: за что МИД Израиля начал травлю журналиста «Известий»

МИД Израиля запретил журналисту «Известий» Никите Кулюхину посещать пресс-конференции после вопроса главе внешнеполитического ведомства страны о восхвалении Степана Бандеры на Украине. Его также исключили из чата журналистов, который ведут представители израильского МИДа. 4 марта журналист спросил министра иностранных дел еврейского государства о сносе на Украине памятников воинам Красной армии и переименовании улиц в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, организовавших убийства сотен тысяч евреев в период немецкой оккупации Украины. Как препятствия для работы российского журналиста могут сказаться на отношениях РФ и Израиля — в материале «Известий».

Ситуация вокруг журналиста Никиты Кулюхина

Министерство иностранных дел Израиля ограничило возможности для работы журналисту «Известий» Никите Кулюхину после того, как на пресс-конференции он спросил главу МИД страны Гидеона Саара о восхвалении на Украине Степана Бандеры. Журналиста отстранили от участия в регулярных пресс-конференциях Саара, а также исключили его из группы для СМИ в мессенджере, которую ведут представители израильского МИДа.

Журналист «Известий» Никита Кулюхин Фото: ИЗВЕСТИЯ

«МИД Израиля запретил Кулюхину участвовать в будущих пресс-конференциях», — говорится в материале израильского журнала Seventh Eye.

4 марта журналист спросил министра иностранных дел Израиля о сносе на Украине памятников воинам Красной армии и переименовании улиц в честь Бандеры и Шухевича, организовавших убийства сотен тысяч евреев по ходу немецкой оккупации Украины.

— Во-первых, я об этом не знал. Мы проверим и при необходимости осудим. Никаких проблем. Мы привержены памяти о холокосте. Мы обязаны бороться с антисемитизмом, неонацизмом и отрицанием холокоста. Это очень важно для нас. Я поручу проверить, и, если нужно, мы осудим, без сомнений, — ответил израильский политик.

На ответ политика тут же обратили внимание в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова израильского министра в своем Telegram-канале.

Посольство Израиля в Москве Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

«То есть как? Чем же тогда занято посольство Израиля в Киеве? Да и в Москве тоже. Они, получается, ни разу в столицу не докладывали о фактах?» — написала она.

Справка «Известий» Степан Бандера в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). На счету боевого крыла ОУН — боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), которых по имени лидера движения стали называть бандеровцами, множество преступлений. От их рук погибло около 100 тыс. поляков, чехов, евреев Западной Украины.

Уже спустя несколько дней израильский МИД устроил корреспонденту «Известий» травлю. За правдивый и честный вопрос Никиту Кулюхина назвали пропагандистом.

— Я задал обычный вопрос, который многих израильтян очень задевает. Не хочет ли Израиль наконец-то, после трех лет, осудить Украину за то, что она меняет имена улиц, ставит новые памятники для коллаборационистов, для людей, которые были ответственны за убийство многих евреев во время Второй мировой войны, во время холокоста. И это почему-то очень смутило министра иностранных дел, — пояснил сам Кулюхин. — Мне кажется, они не хотят на это отвечать из-за того, что они боятся, скорее всего, международного скандала.

Если действительно имеет место какое-то давление на российского журналиста в Израиле или еще в какой-то стране — это вещь неприемлемая, полагает эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.

— Есть свобода прессы. Если журналист задал вопрос, он имел на это полное право. И если его из-за этого как-то ущемляют, естественно, это недопустимо, — заявил эксперт «Известиям».

Фото: REUTERS/Inna Varenytsia/File Photo

Стоит отметить, что в июне 2023-го посол Израиля в Киеве Михаил Бродский заявил, что пока на Украине идут военные действия, Израиль готов мириться с поддержкой Бандеры и Шухевича. Он добавлял, что взгляд евреев на них «сильно отличается от взгляда украинцев». Он также подтверждал, что эти люди поддерживали идеологию нацизма в рамках своей борьбы за независимость страны.

К слову, до начала СВО израильские власти регулярно призывали Украину бороться с героизацией нацистов и осуждали прославление коллаборантов. После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с историей СССР. Часто улицы не просто лишают имен российских деятелей, а вовсе переименовывают в честь украинских националистов.

Отношения Израиля с РФ и Украиной

В июле 2022 года экс-министр обороны еврейского государства Бени Ганц заявил, что Израиль в ситуации вокруг Украины занимает сторону Запада и Киева, но поддерживает диалог и с Россией и готов способствовать урегулированию конфликта. Политик тогда также напомнил, что Израиль постоянно оказывает Украине гуманитарную помощь и поставляет нелетальное снаряжение. При этом в стране раздавались призывы оказывать Украине военную помощь по примеру США и других стран НАТО.

В июне 2024-го западные СМИ сообщали, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем ПВО Patriot. Там подчеркивали, что, хотя соглашение еще окончательно не согласовано, оно, вероятно, предполагает отправку Patriot из Израиля в США, а после — на Украину.

Фото: Global Look Press/Christophe Gateau

Однако в июне 2024-го отношения между Израилем и Украиной осложнились: еврейское государство де-факто отменило безвизовый режим для граждан Украины. В Киеве в ответ заявляли, что введут ограничения на въезд для израильтян, в частности для паломников евреев-хасидов, которые посещают Умань в Черкасской области на еврейский праздник Рош ха-Шана.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук тогда подчеркнул, что за последние несколько лет Тель-Авив принял недружественные меры, которые вводят дополнительные ограничения на поездки для украинцев.

На фоне эскалации палестино-израильского конфликта осложнились отношения Израиля и РФ. Посол Израиля в Москве Симона Гальперин в январе 2025-го подчеркивала, что Израиль считает крайне важными отношения с Россией и рассчитывает, что в будущем они продолжат укрепляться. Она отметила, что есть и вопросы, по которым идет плотное сотрудничество, и те, где у стран есть «какие-то разногласия».

Фото: REUTERS/Hatem Khaled

Здесь стоит отметить, что ранее Гальперин выразила недовольство политикой Москвы на Ближнем Востоке. В частности, она раскритиковала позицию РФ после событий 7 октября, в частности якобы из-за поздней реакции. Также Гальперин выразила мнение, что Москва солидаризируется с ЮАР, подавшей в Международный суд ООН иск против Израиля по обвинению в геноциде палестинцев. В МИД РФ высказывания израильского дипломата по поводу политики Москвы назвали неприемлемыми и антироссийскими.

Тем не менее сейчас Россия и Израиль сохраняют многоплановые, конструктивные и доверительные отношения, несмотря на мировые и региональные вызовы, заявил в феврале 2025-го посол РФ в стране Анатолий Викторов. Посол отметил, что сейчас идет не лучший период в двусторонних отношениях, но подчеркнул, что в прошлом уже случались взлеты и падения по разным причинам.