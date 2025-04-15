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В ГД призвали отстранить Каллас после ее призыва не посещать Москву 9 Мая

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Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав
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Верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Каю Каллас следует отстранить от должности и предать международному трибуналу Организации Объединенных Наций (ООН), после того как она призвала не посещать Россию в дни празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 15 апреля заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Глава Евродипломатии Каллас перешла на угрозы, <…> поставила ультиматум не только странам Евросоюза, но и кандидатам, которые обсуждают вопросы вступления в ЕС, потребовав от них отказаться от поездок в нашу страну в дни празднования 80-летия Великой Победы. Заявление Каллас — неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма», — написал он в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что мир, который был спасен советским многонациональным народом ценой 27 млн погибших жизней, а также странами антигитлеровской коалиции (США и Англия, потерявшие более 800 тыс. человек), обязан всегда помнить и чтить память о них.

«Мы должны сделать всё для этого. Можно простить разные ошибки политикам, кроме одной — осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем. Если бы не героический подвиг советских солдат и офицеров, совершенный 80 лет назад, Европы бы не было», — заявил председатель ГД.

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14 апреля Каллас заявила, что участия стран объединения в параде 9 мая в Москве не планируется. Она также предупредила, что европейские чиновники, которые поедут в РФ 9 мая, столкнутся с «последствиями». Глава Евродипломатии уточнила, что участие стран — кандидатов в ЕС в параде Победы также нежелательно.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 11 апреля заявил, что Россия сегодня, как и 80 лет назад, ведет сложную борьбу с нацистской идеологией, исходящей из Европы.

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