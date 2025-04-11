Нарышкин заявил о борьбе России с нацистским злом из Европы

Россия сегодня, как и 80 лет назад, ведет сложную борьбу с нацистской идеологией, исходящей из Европы. Об этом 11 апреля заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в России.

Нарышкин отметил, что традиции отечественной фронтовой поэзии и прозы, заложенные в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), «продолжают жить и сегодня».

«Когда, наша страна, как и 80 лет назад, с оружием в руках ведет непростую борьбу с исходящим из Европы нацистским злом», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее, 9 апреля, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские страны в очередной раз «окрысились» на Россию. Глава российского МИДа также напомнил, что все мировые трагедии начинались с агрессивных действий со стороны европейцев.