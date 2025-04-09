Лавров указал на вновь ополчившуюся против России Европу

Европейские страны в очередной раз «окрысились» на Россию. Об этом 9 апреля заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Мы наблюдаем очередную волну, когда Европа ополчилась, а глядя на некоторые лица, хочется сказать «окрысилась» в очередной раз на нашу страну», — сказал он.

Глава российского МИДа также напомнил, что все мировые трагедии начинались с агрессивных действий со стороны европейцев.

«Ведь до Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев: и наполеоновские войны, и Первая мировая война, и Вторая мировая война», — указал Лавров.

Лавров 8 апреля заявил, что на Западе наблюдаются попытки принизить роль СССР в Победе во Второй мировой войне и оправдываются преступления нацистов. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что сохранение правды о Второй мировой войне является общим долгом перед теми, кто отдал жизнь за мир и свободу.