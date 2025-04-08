Лавров заявил о принижении Западом роли СССР в победе во Второй мировой войне
На Западе наблюдаются попытки принизить роль СССР в победе во Второй Мировой войне и оправдываются преступления нацистов. Об этом 8 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«На Западе множатся попытки переписать историю, подвергнуть кардинальной ревизии политические, международно-правовые, моральные итоги победы во Второй мировой войне. Сознательно принижается роль нашей страны в разгроме Гитлера, оправдываются кровавые преступления нацистов», — сообщил Лавров во время своего выступления в МИДе.
Глава ведомства подчеркнул, что сохранение правды о Второй мировой войне является общим долгом перед теми, кто отдал жизнь за мир и свободу. Лавров добавил, что страны Европы подрывают принцип объявления вне закона нацизма.
7 апреля в Службе внешней разведки (СВР) России рассказали, что власти Латвии прорабатывают планы массового уничтожения военных мемориалов на территорию страны с целью омрачить празднование 80-летия Победы. В СВР отметили, что такое поведение Риги демонстрирует отсутствие чести, достоинства и чувства благодарности.
Ранее, 30 марта, Лавров призвал жестко бороться с переписыванием истории Прибалтикой, Польшей и рядом других стран Евросоюза. Он отметил, что в этих странах происходит уравнивание преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, и тех, кто освобождал Европу от фашизма.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил 26 марта, что страны ЕС пытаются переписать историю ХХ века, чтобы подрастающее поколение считало, что Россия не была победительницей нацизма во Второй мировой войне. По его словам, государства Евросоюза взяли на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя якобы существующей российской «угрозой».