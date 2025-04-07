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В СВР заявили о планах властей Латвии массово уничтожать военные мемориалы в стране

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Фото: Global Look Press/Artur Widak
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Латвийские власти прорабатывают планы массового уничтожения военных мемориалов на территорию страны с целью омрачить празднование 80-летия Победы. Об этом 7 апреля рассказали в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

«Намечено «в максимально сжатые сроки» избавиться от порядка трети монументов над братскими могилами советских воинов-освободителей. Для придания акту вандализма видимости «цивилизованности» предполагается действовать «строго в рамках латвийского правового поля», — уточнили в пресс-службе СВР.

В ведомстве пояснили, что власти Латвии намерены провести фиктивные археологические исследование, которые должны «опровергнуть» наличие массовых захоронений под мемориалами. Уточняется, что начать планируется с расположенных в Риге православного Торнякалнского и воинского Братского кладбищ.

В СВР отметили, что такое поведение Риги демонстрирует отсутствие чести, достоинства и чувства благодарности.

«По всей видимости, пещерная русофобия латвийских властей и страх перед Россией довели их до неподдающегося здравому смыслу решения — объявить войну павшим воинам», — подчеркнули в Службе внешней разведки.

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30 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал жестко бороться с переписыванием истории Прибалтикой, Польшей и рядом других стран Евросоюза. Он отметил, что в этих странах происходит уравнивание преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, и тех, кто освобождал Европу от фашизма.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил 26 марта, что страны ЕС пытаются переписать историю ХХ века, чтобы подрастающее поколение считало, что Россия не была победительницей нацизма во Второй мировой войне. По его словам, государства Евросоюза взяли на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя якобы существующей российской «угрозой».

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