Без лишних знаний: Латвия продолжает огораживаться от России

Страны Балтии продолжают строить «железный занавес». Теперь в Латвии хотят законодательно запретить своим гражданам обучение в российских вузах и школах. Одновременно латвийцам запретили переходить пешком границу с Россией и Белоруссией. Жители региона, многие из которых связаны с россиянами и белорусами дружескими, родственными и деловыми связями, опасаются, что следующим шагом станет запрет пересекать границу вообще. Подробности — в материале «Известий».

«Нелояльные» подростки

После ликвидации русских школ латвийские власти стали внимательно присматриваться уже непосредственно к самим русским школьникам — на предмет «лояльности». Недавно учитель истории одной из бывших русских школ Андрейс Васильевс включил на уроке гимн Украины, потребовал от учеников встать и начал снимать их на телефон. «Сейчас я увижу ваши настоящие лица», — угрожающе заявил Васильевс. Большая часть класса в негодовании вышла, а их родители устроили скандал, требуя отстранить неадекватного педагога от работы. Однако начальство Васильевса бросилось его выгораживать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Для него персонально это всё эмоционально. Очень жаль, что эта фраза прозвучала — про то, что он покажет их истинные лица», — сказал директор школы Андрей Рыжиков. «Педагог, как мы видим, пытается дисциплинировать класс и показывает, насколько надо быть толерантным в этой ситуации», — заявила сотрудница рижского департамента образования Анита Петеркопа. А мэр Риги Вилнис Кирсис вручил Васильевсу почетную грамоту, похвалил за «крепкие моральные принципы» и обозвал всех, кто протестовал против поведения этого неадеквата, «негодяями».

Охота на учителей

Одновременно идут пристрастные проверки русских учителей на предмет знания латышского языка. Только в Даугавпилсе из-за рьяных инспекторов расстались с рабочими местами свыше 20 педагогов — из-за чего некоторым школам, оказавшимся в затруднительном положении, пришлось вносить кардинальные изменения в график занятий.

Русские дети и родители жалуются на кардинальное падение качества латвийского образования — и, конечно, оно особенно упало для тех, кто вынужден постигать учебную программу на неродном языке. Надо отметить, что некоторые дети из семей латвийских русских по окончании школы едут в РФ и поступают в российские вузы — например, в 2023 году таковых насчитывалось около 110 человек. Россия предоставляет детям соотечественников из Латвии квоту в своих вузах. В связи с этим латвийская Служба госбезопасности выступила с предупреждением о том, что уделяет студентам, выбирающим обучение в России и Белоруссии, «особое внимание». А в министерстве внутренних дел неоднократно предупреждали о том, что обучение в российских вузах «связано с высокими рисками вербовки спецслужбами этой страны». В МВД считают, что Россия предлагает иностранцам возможность бесплатного обучения «с целью идеологической обработки и воспитания будущих пропагандистов».

Обучение в школе одновременно на русском и латышском языках. Латвия, Рига, февраль 2001 года Фото: ТАСС/Виктор Лисицын

Наконец, недавно латвийское министерство образования предложило внести в закон прямой запрет на обучение в России и Белоруссии. «Кто бы сомневался, что спрут латышского национализма не посягнет на трансграничное образование. У себя уровень успешно ниже плинтуса опустили, теперь пытаются не дать выучиться и за рубежом. Запрет на получение образования в российских и белорусских учебных заведениях — это несоразмерная мера, которая нарушает фундаментальные права человека, в том числе право на образование, свободу выбора и неприкосновенность частной жизни. Такой шаг дискриминирует людей не по их действиям, а по месту их обучения, что противоречит принципу недискриминации, закрепленному в международных конвенциях, включая Лиссабонскую конвенцию о признании квалификаций», — подчеркивает латвийский правозащитник Дэги Караев.

По его словам, такой запрет усложнит жизнь сотням молодых людей, создавая им искусственные барьеры в карьере, ставит под угрозу академические свободы и право граждан самостоятельно определять свой образовательный путь. По словам Караева, латвийские власти сами себе противоречат. Ведь пребывающие у власти националисты неоднократно заявляли, что те представители местного русского сообщества, которые не желают «интегрироваться» (читай, ассимилироваться), должны покинуть Латвию. Как правило, молодые латвийские русские, уезжающие учиться в Россию, там и остаются — то есть выполняют пожелание националистов.

Школьники в первый день нового учебного года в Риге, Латвия, 2 сентября 2024 года Фото: Global Look Press/Edijs Palens

Добавим, что если обучение в России молодых людей из Латвии и несет риски, так это для них же самих. Всем памятен случай, как два года назад студентку СПбГУ Татьяну Андриец, приехавшую в родную Ригу на зимние каникулы, арестовали и бросили в следственный изолятор на основании подозрения в «деятельности, направленной против национальной безопасности Латвии». Андриец продержали за решеткой восемь месяцев, а сейчас она под подпиской о невыезде ждет суда, который может дать ей срок от 10 лет до пожизненного...

Граница медленно закрывается

В правящих кругах Латвии растет убеждение, что стоит «решить проблему радикально» и вообще закрыть границу с Россией и Белоруссией. Однако власти предпочитают делать это постепенно, чтобы не вызвать чрезмерного возмущения общественности — в Латвии многие жители ездят в эти две страны регулярно, чтобы навестить родных и близких, по делам или просто чтобы там отдохнуть. Недавно решено было ввести запрет для латвийских турфирм на организацию туров в РФ и РБ. А 18 марта был сделан новый шаг — правительство ввело на неопределенный срок запрет на пересечение контрольно-пропускных пунктов «Патерниеки» (на границе Латвии и Белоруссии), «Гребнево» и «Терехово» (на границе с Россией) пешком или на велосипеде. Было заявлено, что это сделано для того, чтобы помешать России и Белоруссии «продолжать усилия по дестабилизации ситуации на границе с Латвией».

Российско-латвийская граница Фото: TASS/Alexander Welscher

Отметим, что этот запрет стал для латвийцев очень болезненным — особенно для жителей приграничных территорий, у многих из которых по ту сторону границы проживает родня. Из-за искусственно созданных на границе автомобильных пробок, время ожидания в которых составляет до нескольких суток, многие предпочитали пересечь границу пешком, а потом уже на противоположной стороне взять такси. Расчет делается на то, что многие люди испугаются провести в машине двое-трое суток и вовсе откажутся от поездки в Россию или Белоруссию. Правда, многие жители Латвии предпочитают ездить в РФ через Эстонию, но и на эстонской границе тоже «закручивают гайки». В прошлом году Эстония вдвое снизила пропускную способность своих КПП, введя пристрастные осмотры всех, кто пересекает границу.

Эстония и сейчас старается вносить всяческие помехи в процесс пересечения границы. Недавно было объявлено, что КПП «Нарва», на котором лежит основная нагрузка, будет закрыт с 30 апреля по 3 мая. В это время эстонское МВД будет проводить в окрестностях КПП учения, направленные на подготовку, как заявили в министерстве, к «различным кризисным ситуациям». Пока что эстонское правительство не готово полностью закрыть границу — соответствующий законопроект, направленный правой партией «Отечество», был отвергнут. Однако не получил согласия на свое предложение и депутат парламента Алексей Евграфов (член оппозиционной Центристской партии), предложивший восстановить круглосуточную работу пограничного пункта «Нарва-1» (сейчас он работает только днем) и возобновить работу закрытого ранее КПП «Нарва-2».

Пешеходный КПП ‭«Нарва-2» на эстонско-российской границе Фото: РИА Новости/Сергей Степанов

25 марта члены организации Ziedot.lv, позиционирующей себя в качестве «благотворительной», провели акцию Beidzam barot lāci («Заканчиваем кормить медведя») с призывом закрыть границу с РФ и Белоруссией полностью и запретить любое сотрудничество с ними. «Неясно, почему до сих пор происходит движение общественного транспорта в Россию — по несколько рейсов в день. Что жителям Латвии делать в России или Белоруссии? Зачем этот общественный транспорт лицензируется?» — заявила глава Ziedot.lv Рута Диманта.

Сейчас в странах Балтии ходят слухи о полном закрытии границы — якобы это может произойти уже в ближайшие месяцы. Тем более что недавно Польша, Латвия и Литва вышли из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Было заявлено, что эти мины предполагается выставить у границы России и Белоруссии — к тревоге жителей приграничных территорий, привыкших ходить в леса за грибами и ягодами. «Выход Латвии из Оттавской конвенции и частичное закрытие трех пунктов пересечения границы с Россией и Белоруссией оправданны и своевременны», — заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней. Впрочем, депутат сейма Игорс Раевс уверяет, что пока мины будут храниться на складе, а минировать приграничье станут лишь «в случае прямой угрозы вражеского военного вторжения».

Противопехотные фугасные мины Фото: РИА Новости