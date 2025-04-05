Мироборцы из Европы: Москва предостерегла от размещения контингентов на Украине

Размещение западных миротворческих войск в зоне конфликта на Украине без мандата ООН будет означать их прямое вовлечение в этот конфликт, заявили «Известиям» первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. По его словам, на уровне ООН размещение миссии не обсуждается. Тем не менее идею активно продвигают западные страны. Новая встреча с участием глав штабов Франции и Великобритании прошла 4 апреля в Киеве. Владимир Зеленский ждет от союзников «конкретных» шагов и конкретных гарантий безопасности. В Кремле считают, что вопрос гарантий безопасности для Украины — тема «крайне сложная». Эксперты уверены, что при наличии политической воли возможно выработать механизмы, позволяющие сформировать доверие между сторонами конфликта.

В Киеве обсудили развертывание миротворцев на Украине

Начальники штабов вооруженных сил Франции и Великобритании генерал Тьерри Буркхард и адмирал Энтони Радакин обсудили с Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины в случае прекращения огня. Встреча прошла 4 апреля в Киеве.

По ее итогам Зеленский заявил, что «рабочая группа» будет собираться еженедельно для обсуждения плана развертывания контингента. Он уверен, что достижение взаимопонимания по этому вопросу займет у союзников не более месяца. Он не стал уточнять точное количество стран, которые будут участвовать в миссии, но их контингенты будут присутствовать на земле, в небе и на море.

— Французские военные одними из первых будут на Украине. Когда и в каком количестве — не могу сказать, такие у нас договоренности, — добавил он.

До этого Зеленский заявлял, что ждет от союзников «конкретных» шагов. По его мнению, Украине нужны гарантии, «похожие на НАТО», и к ним как раз относится присутствие западных контингентов на территории страны.

Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в пресс-конференции Фото: REUTERS/Alina Smutko

Размещение западных миротворческих войск без мандата ООН будет означать их прямое вовлечение в конфликт на стороне Киева, сказал «Известиям» первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

— Вопрос отправки миротворцев на Украину в ООН сейчас не обсуждается, — добавил он.

Чтобы как-то оправдать ведущиеся дискуссии о возможном размещении западных сил на Украине, в Париже предпочли голословно обвинить Россию в том, что она якобы нарушает мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины и поэтому Москве верить нельзя. Впрочем, дело обстоит ровно наоборот. 4 апреля МО РФ подтвердило, что именно ВСУ уже более двух недель в одностороннем порядке продолжают атаковать российские энергетические объекты.

Напомним, что разговоры о размещении западных военных на Украине активизировались после возобновления диалога Москвы и Вашингтона. Несмотря на неоднократные предупреждения российских властей о неприемлемости такого сценария, Киев и его союзники из так называемой коалиции желающих продолжают говорить о развертывании таких сил как о чем-то само собой разумеющемся.

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda

Подробно об этом говорил французский президент Эммануэль Макрон на последнем саммите коалиции в Париже, где собрались представители 30 стран. Тогда он подтвердил, что лишь малая часть коалиции готова отправить на Украину своих военных. «Это будут силы от нескольких государств, потому что среди нас нет единства по этому вопросу», — объяснил он. На данный момент речь идет о франко-британском тандеме с примкнувшими к нему Швецией, Австралией и Канадой.

В свою очередь, замглавы офиса президента Павел Палиса на днях заявил, что в формировании миротворческой миссии в Украине для обеспечения ее безопасности могут принять участие более 10 стран, среди которых Великобритания, Франция, государства Балтии и Северной Европы.

Глава Франции подчеркнул, что речь идет не о миротворцах, которые будут присутствовать на линии соприкосновения, и не о контингентах, которые должны будут заменить ВСУ на поле боя, а именно о силах «сдерживания», которые разместятся в «стратегических точках» на карте Украины.

Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Спустя несколько дней после саммита Washington Post написал, ссылаясь на европейских дипломатов, что внимание союзников Киева на континенте сместилось в сторону присутствия на море и в небе, нежели на земле. Если верить изданию, то некоторые страны отказались от идеи развертывания сил на Украине, поскольку не получили от США обещания вмешаться.

Действительно, ранее глава минобороны США Пит Хегсет заявлял, что если миротворцы и окажутся на Украине, то только в рамках миссии, не относящейся к НАТО, и на них в этом случае не будет распространяться 5-я статья устава альянса о коллективной обороне.

Каким украинское урегулирование видят в Кремле

С точки зрения Москвы, вопрос прекращения боевых действий требует комплексного подхода. Как и Вашингтон, она настаивает на разрешении конфликта политико-дипломатическим путем. И ключевым условием для урегулирования, по мнению Кремля, должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

Что касается гарантий безопасности для Украины, то некоторые из них в той или иной форме могут быть приемлемыми для России, сказал 3 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров.

По словам же официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, тема гарантий безопасности «очень сложная» и остается предметом переговоров и обсуждений.

— Пока конкретных параметров никто называть, естественно, не будет, — подчеркнул он.

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При наличии политической воли можно создать механизмы, которые бы формировали определенное доверие и предотвращали необоснованные страхи для России с одной стороны и Киева и его союзников с другой, сказал «Известиям» эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

— В идеале это должна быть договоренность, которая бы исключала возможность нападения сторон друг на друга. В частности, речь может идти об определенном режиме активности вдоль линии соприкосновения. В лучшие времена существовало множество многосторонних механизмов, — пояснил он.

В качестве примера эксперт привел Венский документ ОБСЕ 2011 года, включавший в себя ряд соглашений о мерах укрепления доверия и безопасности между государствами Европы, а также Договор по открытому небу от 1992 года, разрешавший странам-подписантам совершать взаимные облеты территорий для наблюдения за военной деятельностью. Наконец, не стоит забывать и Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

— В более продвинутом виде речь может идти о новом механизме общеевропейского контроля над вооружениями. Конечно, мы не можем просто вернуться к ДОВСЕ в силу появления таких новых вооружений, как дроны, но такой опыт заслуживает внимания. Это длинный путь, — рассуждает он.

Фото: AP Photo/Matt Rourke

Если говорить о миротворцах, то сегодня, по мнению эксперта, внимание необоснованно сосредоточено на том, кто из западных стран может войти в миротворческую миссию, а не на самом формате этой миссии.

— Надо понимать, что миротворцы будут там делать. Будут ли они просто наблюдать за прекращением огня на линии соприкосновения, или же будут следить за порядком на территориях, где они находятся. У ООН богатый опыт в миротворческих миссиях. Но Россию едва ли устроит отправка миротворцев в рамках мандата, не подкрепленного решением Совбеза ООН, — отметил он.

К слову, в конце марта президент РФ Владимир Путин допустил, что под эгидой ООН Россия могла бы обсудить с Соединенными Штатами, с европейскими странами, а также «партнерами и друзьями» возможность введения на Украине временного управления.

— Для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы,— объяснил тогда президент, сказав, что это «только один из вариантов».

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В любом случае ни Киев, ни его европейские союзники не высказывают готовности к переговорам с Россией. Комментируя слова финского президента Александра Стубба о том, что хотя бы один из участников «коалиции желающих» должен пообщаться с Путиным, Дмитрий Песков 4 апреля сказал, что Москва пока не получала никаких сигналов от Европы о готовности к диалогу и желании организовать переговоры с российским лидером.

— Страны Европы страдают от когнитивного диссонанса. Они хотят закончить конфликт, поскольку сильно страдают от его последствий, но они не хотят жертвовать установками, которые они сами для себя определили. За время конфликта были сделаны столь сильные антироссийские заявления, что они мешают Европе реально оценить ситуацию, — рассуждает Андрей Кортунов.

Более того, для ряда политических деятелей Европы отказаться от продолжения конфликта равноценно потере лица. Для многих это станет завершением карьеры, поскольку надо будет объяснять избирателям, зачем они это делали, если ничего не добились, подвел итог эксперт.