В ЕК предупредили Вучича о последствиях посещения им Москвы 9 мая

Поездка президента Сербии Александра Вучича в Москву может иметь негативные последствия для вступления страны в состав Евросоюза (ЕС). Об этом 30 апреля сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе.

«Его (Вучича. — Ред.) участие в мероприятии в Москве будет иметь последствия для пути, ведущего к обсуждению реформ, и следующих шагов в переговорах», — приводятся его слова на сайте аудиовизуальной службы ЕК.

Мерсье добавил, что член ЕК по расширению ЕС Марта Кос объяснила Вучичу последствия его визита в Москву. Она предупредила президента Сербии, что его поездка 9 мая может отрицательно отразиться на возможности вступления страны в состав Евросоюза.

«Сербия обсуждает вступление в Европейский союз, и нужно, чтобы она была заслуживающим доверия партнером и уважала наши принципы и ценности», — добавил Мерсье.

16 апреля Вучич сообщил, что сталкивается с мощным давлением из-за своего решения поехать в Россию на День Победы, но не откажется от визита. Он добавил, что согласился на поездку в Москву, потому что сербы гордятся своим участием в победе над нацизмом.

Ранее, 14 апреля, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас предупредила европейских чиновников, что, в случае если они посетят Россию для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы, они столкнутся с последствиями.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ее заявление жестким и неправильным, а также отметил, что подобные угрозы должны оценивать те государства, которым они адресованы.