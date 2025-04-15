Митинг в ответ на митинг: в Сербии прошла масштабная акция в поддержку властей

В сербской столице прошла громкая акция в поддержку власти. Выступая на ней, президент Александр Вучич заявил о старте общенационального движения под названием «За народ и державу». Это ответ на длившиеся почти полгода протесты оппозиции. Власти надеются, что такая демонстрация силы охладит пыл недовольных. Подробности — в материале «Известий».

Митинги в Сербии: что известно

«Цветная революция закончилась. Они могут гулять сколько угодно, но из этого ничего не выйдет», — заявил президент Сербии Александр Вучич толпам своих сторонников перед зданием парламента на митинге в Белграде, организованном в поддержку властей.

Президент Сербии Александр Вучич Фото: REUTERS/Zorana Jevtic/File Photo

Манифестация, организованная под лозунгом «Не отдадим Сербию», началась в пятницу и продлилась до воскресенья. На акции всем желающим предлагали вступить в новое движение президента Александра Вучича «За народ и державу» или написать ему письмо.

Митинг стал ответом на антиправительственные протесты, которые не утихают в стране с ноября прошлого года. Они вспыхнули из-за трагического инцидента на вокзале второго по величине города Сербии, Нови-Сада, когда в результате обрушения бетонного козырька погибли 15 человек, включая детей. Протестующие требуют привлечь виновных к уголовной ответственности, обвиняя власти в широкомасштабной коррупции и халатности в стране. Однако выдвигаются и определенные политические требования. По разным данным, митинги собирали от 100 тыс. до 300 тыс. человек.

В субботу у парламента развернули 200-метровый сербский флаг и торжественно пронесли его по улицам города. Впереди колонны шел сам президент. Власти обещали, что это будет «самый масштабный митинг в истории Белграда».

На проправительственную манифестацию приехали тысячи человек из различных сербских городов, а также Черногории и Республики Сербской.

Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Сторонники президента и правящей партии намеревались показать, что у них больше сторонников, чем у оппозиции. Изначально планировалось 300 тыс. участников. Вучич заявил, что собрались 145 тыс. человек, в то время как некоторые наблюдатели насчитали максимум 55 тыс.

Оппозиция не собирается останавливаться

Глава государства потребовал от властей «навести порядок», а также заявил, что нужно найти «зачинщиков волнений» и не дать им «парализовать жизнь страны».

Его поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который обратился к митингующим. «Сербские патриоты могут рассчитывать на венгерских патриотов», — заявил он.

Исполняющий обязанности премьер-министра Милош Вучевич также выступил на акции, подчеркнув, что «если бы не мудрость президента Александра Вучича, Сербия не выдержала бы натиска цветной революции». «Президент Вучич объединил нас, он объединил нас, и только благодаря его мудрости Сербия выжила», — заявил Вучевич.

Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Лидер Социалистической партии Сербии Ивица Дачич указал, что это выступление Сербии, «которая хочет развиваться» и «которая хочет защитить свои национальные и государственные интересы».

В оппозиции заявили, что «митинг лишь показал крах правящей партии», а студенты уже анонсировали новые акции — следующая намечена на 16 апреля.

Что думают эксперты

Программный менеджер Российского совета по международным делам Милан Лазович в беседе с «Известиями» отметил, что акция в Белграде была призвана сбить градус напряженности и противостояния.

— Отчасти эта задача была выполнена. Власть показала, что она контролирует ситуацию и что у нее есть сторонники. Вместе с тем оппозиция и студенты, очевидно, намерены продолжать свою борьбу, — считает политолог.

По мнению эксперта, текущая пауза в протестах скорее похожа на затишье.

Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

— Митинги, скорее всего, возобновятся. Но важный символический ответный шаг со стороны власти был сделан. В будущем ситуация может меняться в зависимости от действий президента и правительства, — уверен специалист.

Основатель и главный редактор проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко в разговоре с «Известиями» обратил особое внимание на инициативу сербских властей запустить национальное движение под названием «За народ и державу». Эксперт полагает, что сейчас происходит попытка создания общенародного фронта.

— Движение «За народ и державу» представляет собой стремление переместить центр власти от правящей Сербской прогрессивной партии, которая, вероятно, не пользуется таким высоким уровнем поддержки населения, как прежде, на другую политическую конструкцию. По меньшей мере это станет новым этапом развития сербских элит и, возможно, сможет продлить власть Александра Вучича. Но в концептуальном смысле это, конечно, не решит те проблемы, которые поднимает протестное движение, и вряд ли сможет глобально успокоить ситуацию, — полагает аналитик.

По мнению Олега Бондаренко, сейчас сложно судить об успешности выбранной Вучичем стратегии, однако нельзя не отметить определенную гибкость его подхода.

Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

— Стоит похвалить президента Сербии, он как будто услышал критику и попытался именно в это новое движение собрать представителей сербской интеллигенции, которых ему раньше так не хватало. В первую очередь из числа профессуры. В условиях, когда протестуют в первую очередь представители сферы образования, это очень важно и ценно, — подчеркнул политолог.