Возможной причиной недомогания Вучича назвали резкое повышение давления

Возможной причиной ухудшения здоровья президента Сербии Александра Вучича в США могло быть резкое повышение давления. Об этом 3 мая сообщил кардиолог военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде, куда госпитализировали сербского лидера, Драган Динчич в ходе брифинга.

«Во время своего пребывания в Америке президент почувствовал сильную боль в груди, которая длилась недолго», — приводит его слова РТС.

По его словам, показатели давления Вучича составили 165/98. При этом Динчич добавил, что у президента не было жалоб и он чувствовал себя хорошо во время поездки и во время обследования в военно-медицинской академии.

«После проведения необходимых обследований и анализов медицинский совет может заключить, что текущее состояние здоровья президента республики г-на Александра Вучича стабильное и удовлетворительное. Совет скорректировал терапию, рекомендовал продолжить дальнейшее регулярное наблюдение и лечение», — резюмировал врач.

Ранее в этот день телекомпания RTS сообщила, что Вучич заболел во время визита в США, поэтому было принято решение вернуться обратно. Позднее СМИ уточнили, что Вучич был госпитализирован после прибытия из Соединенных Штатов.