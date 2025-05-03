СМИ сообщили о госпитализации президента Сербии Вучича в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован после прибытия из США. Об этом 3 мая сообщает телекомпания RTS.
«Президент Сербии Александр Вучич сразу после прибытия из США был принят сегодня в Военно-медицинскую академию (ВМА) в Белграде», — указано в материале.
RTS уточнил, что сербский лидер почувствовал себя плохо во время подготовки к предстоящим встречам и после встречи с конгрессменами Соединенных Штатов.
В этот же день стало известно, что Вучич заболел во время визита в США, поэтому он принял решение вернуться обратно. Чем именно заболел сербский лидер, неизвестно.