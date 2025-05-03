Министр сообщил об улучшении состояния здоровья Александра Вучича

Состояние президента Сербии Александра Вучича, прервавшего поездку в США из-за недомогания, улучшилось, и он был отпущен из белградской Военно-медицинской академии (ВМА). Об этом 3 мая заявил министр финансов Синиша Мали в эфире RTS.

«Я слышал его [по телефону], говорит, что чувствует себя лучше», — рассказал чиновник.

Он отметил, что Вучич был выписан из BMA после 17:00 (18:00 мск).

Ранее в этот день телекомпания RTS сообщила, что Вучич заболел во время визита в США, поэтому было принято решение вернуться обратно. Позднее СМИ уточнили, что Вучич был госпитализирован после прибытия из Соединенных Штатов.

Позднее кардиолог военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде, Драган Динчич, заявил, что возможной причиной недомогания Вучича стало резкое повышение давления. По его словам, показатели давления Вучича составили 165/98.