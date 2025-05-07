Вучич прибыл в Москву на мероприятия по случаю 80-летия Победы

Президент Сербии Александр Вучич 7 мая прибыл в Москву на мероприятия, посвященные 80-летию Победы.

Ранее самолет сербского лидера совершил посадку в Баку. После того как экипаж получил разрешение на продолжение рейса, президент Сербии продолжил полет.

По информации газеты Blic, власти Латвии и Литвы запретили судну Вучича пересекать воздушное пространство на пути к России.

6 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет официальную беседу с Вучичем 9 мая.

Главный парад страны в честь годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. Как отметил 30 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в столице говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. По его мнению, у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.