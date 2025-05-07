Вучич продолжил полет в Москву после остановки в Баку

Самолет президента Сербии Александра Вучича продолжил полет в Москву для участия в праздновании Дня Победы после краткой посадки в Баку. Об этом 7 мая проинформировала газета Blic.

«Вучич продолжил полет в Москву после того, как экипаж его самолета получил разрешение на продолжение рейса», — говорится в публикации.

В этот же день сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что власти Литвы и Латвии запретили самолету Вучича пересекать их воздушное пространство, в то время как президент Сербии направится в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Главный парад страны в честь годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. Как отметил 30 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в Москве говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая.