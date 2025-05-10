Путин принял в Кремле командующего ЛНА Хафтара

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главнокомандующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром. Об этом 10 мая сообщили на сайте Кремля.

«В Кремле состоялась встреча президента России с главнокомандующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром», — сказано в сообщении.

На кадрах со встречи российский лидер и ливийский командир улыбнулись друг другу и пожали руки.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с Хафтаром в Москве и обсудил с ним ситуацию в сфере безопасности страны. Кроме того, Шойгу подчеркнул важность поддержки международных усилий для разрешения конфликтов в Африке и борьбы с террористами.